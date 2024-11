Reuters Van Nistelrooij na de zege op PAOK

NOS Voetbal • vandaag, 07:03 Toekomst Van Nistelrooij bij United onzeker, trainer hoorde nog niets van Amorim

Blijft clubicoon Ruud van Nistelrooij bij Manchester United? Dat is de grote vraag. Drie dagen voor de officiële start van de nieuwe hoofdtrainer Ruben Amorim heeft de Nederlander nog niks gehoord van de Portugees.

"Ik moet mijn telefoon eens checken of hij me al bericht heeft", waren de woorden van Van Nistelrooij bij de BBC nadat hij Manchester United donderdagavond tegen PAOK (2-0) naar een eerste Europese thuiszege in een jaar had geleid.

'Spelers zijn heel blij met Van Nistelrooij'

Maar nee, er was geen bericht van de Portugees. Dus is er nog altijd de onzekerheid of de huidige interim-trainer van Manchester United mag aanblijven in Manchester. Begin dit seizoen kwam Van Nistelrooij, op verzoek van de club, de inmiddels ontslagen Erik ten Hag ondersteunen als assistent.

Na het ontslag van Ten Hag mocht de voormalig topspits het stokje tijdelijk overnemen in Engeland. Er volgden goede resultaten tegen Leicester City (5-2 in de League Cup), Chelsea (1-1) en PAOK. Zondag staat de voormalig PSV-trainer nog één keer voor de groep in Manchester. Wederom tegen Leicester City.

Reuters Van Nistelrooij kan zijn vreugde niet verbergen na de 2-0 tegen PAOK

Doelman André Onana hoopt dat de 48-jarige Van Nistelrooij ook na zondag nog onderdeel van de club is, bijvoorbeeld als assistent van de van Sporting overkomende trainer Amorim. "Hij heeft zoveel ervaring en helpt ons veel. Het is fantastisch wat hij nu doet, de spelers zijn heel erg blij met hem."

Maar de keeper beseft ook dat hij er geen beslissing over velt, zo zei hij tegen TNT Sports. "De club moet die beslissing maken en wij hebben dat te accepteren."

'Denk niet aan wat komt'

Van Nistelrooij zelf, die in het verleden meer dan 200 wedstrijden speelde voor Manchester United, wacht zijn toekomst rustig af.

"Ik denk dat Amorim zich nu nog focust op Sporting en ik focus mezelf op Leicester. Ik ben nu druk met het voorbereiden van die wedstrijd zodat ik de spelers alles kan geven. Ik denk nu nog niet aan wat er daarna komt."