AFP Biden sprak de natie toe in zijn eerste speech na de overwinning van Trump

NOS Nieuws • vandaag, 18:11 Biden belooft in toespraak vreedzame machtsoverdracht

In zijn eerste toespraak na de verkiezingswinst van Donald Trump beloofde president Joe Biden dat er een vreedzame machtsoverdracht zal zijn op 20 januari volgend jaar. "Dat is wat mensen verdienen", zei hij in de rozentuin van het Witte Huis.

"We accepteren de keuze die het land heeft gemaakt. Dat betekent voor sommigen een overwinning en voor anderen juist verlies."

"Je kan niet alleen maar van je land houden als je wint. Ongeacht op wie je hebt gestemd, zie elkaar niet als tegenstanders, maar als medemensen. Amerikanen."

Betrouwbaarheid kiesstelsel

Ook benadrukte Biden de betrouwbaarheid van het kiesstelsel. "Het is eerlijk, rechtvaardig en transparant en je kunt erop vertrouwen", aldus Biden.

De Amerikaanse president prees in zijn toespraak alle vrijwilligers die in de stembureaus aan de verkiezingen hebben meegewerkt, zijn staf en zijn vicepresident Kamala Harris. Over haar zei hij dat ze trots mag zijn op de campagne die ze heeft gevoerd.

'Verlies betekent niet verloren'

Biden blikte in zijn toespraak ook terug op de afgelopen vier jaar en zei dat er veel is bereikt. "We laten de sterkste economie ter wereld achter", zei hij. "Samen hebben we Amerika beter gemaakt."

Nog niet alle veranderingen zijn al merkbaar, gaf hij toe. "Het kost tijd om het gedaan te krijgen, maar het is er. De weg vooruit is duidelijk."

"Een verlies betekent niet dat we verslagen zijn", besloot hij zijn toespraak. "Amerika blijft bestaan. Het komt goed met ons, maar we moeten betrokken blijven."