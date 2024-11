Swiatek laat Kasatkina kansloos en houdt zicht op halve finales bij WTA Finals

Iga Swiatek houdt zicht op de halve finales bij de WTA Finals. De Poolse nummer twee van de wereld veegde de Russische Daria Kasatkina in Riyad van de baan met 6-1, 6-0. Swiatek haalt de laatste vier als Coco Gauff in de wedstrijd die nu bezig is Barbora Krejcikova aan de kant schuift.

Kasatkina was reserve in Riyad, een rol die haar ruim een kwart miljoen euro opleverde. Ze viel in voor Jessica Pegula (WTA-6) in; de Amerikaanse had zich met een knieblessure afgemeld. De Russin kwam er opnieuw niet aan te pas tegen Swiatek, die in hun laatste vijf partijen nooit meer dan vijf games had verloren.