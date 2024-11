Reuters Donald Trump met zijn vrouw Melania

NOS Nieuws • vandaag, 11:35 • Aangepast vandaag, 14:44 Trump wint verkiezingen VS overtuigend en krijgt tweede termijn in Witte Huis

Republikein Donald Trump is opnieuw gekozen tot president van de Verenigde Staten. Daarmee wordt hij de 47ste president van het land.

Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn heeft Trump al de 270 benodigde kiesmannen binnengehaald. Democraat Kamala Harris blijft voorlopig steken op 224 kiesmannen. Daarmee stevent Trump af op een overtuigende overwinning.

Vooraf was al bekend dat de verkiezingen zouden worden beslist in de zeven swing states. Gedurende de nacht werd al snel duidelijk dat Trump in bijna al deze staten een voorsprong had en beter presteerde dan de peilingen aangaven.

Trump sleepte al vroeg in de ochtend de swing states Georgia en North Carolina binnen. Nadat ook Pennsylvania werd toegekend aan Trump, kon hem de overwinning niet meer ontgaan. Kort daarna feliciteerden de eerste wereldleiders Trump al met de verkiezingsoverwinning. Wisconsin (10 kiesmannen) bracht hem uiteindelijk boven de 270 kiesmannen.

Ook in de andere swing states, Michigan, Arizona en Nevada stevent Trump af op de overwinning. Harris wist alleen in de traditionele 'blauwe' staten kiesmannen binnen te halen. In vergelijking met vier jaar geleden verliezen de Democraten mogelijk zes staten aan de Republikeinen.

Trump lijkt ook de popular vote te hebben gewonnen: van alle stemmen die zijn uitgebracht in de VS kreeg hij er meer dan Harris. Het is voor het eerst sinds 2004 dat de Republikeinen ook de popular vote gewonnen hebben.

'Gouden tijden'

Trump hield in Florida een toespraak toen duidelijk werd dat hij op de overwinning afkoerste. Hij zei daarin dat hij het land wil gaan genezen. "We gaan onze grenzen herstellen. We hebben geschiedenis geschreven met een reden: we hebben obstakels overwonnen. Ik zal vechten voor elke burger, met elke teug adem in mijn lichaam. Dit worden gouden tijden voor Amerika."

Zo kan Trump in januari beginnen aan zijn tweede termijn als president. Eerder won hij in 2016 zeer verrassend de verkiezingen van Hillary Clinton. Na vier bewogen jaren in Washington verloor hij vier jaar geleden de verkiezingen van Joe Biden. De Republikeinen nemen dus het Witte Huis weer over van de Democraten. Ook de Senaat krijgt een Republikeinse meerderheid. De Republikeinen lijken daarnaast hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behouden.

Het is voor de tweede keer in de Amerikaanse geschiedenis dat een kandidaat tot twee keer toe de verkiezingen wint, zonder dat hij een aaneengesloten periode president is. Eerder was Grover Cleveland president over twee verschillende periodes: 1885-1889 en 1893-1897.

Met zijn 78 jaar wordt Trump de oudste president ooit. Dat was tot nu toe de huidige president Biden, die tijdens de verkiezingen van 2020 77 jaar oud was.

Harris heeft nog niet gereageerd op de verkiezingsoverwinning van Trump. Een van haar campagneleiders zei aan het einde van de Amerikaanse avond, toen er nog geen duidelijkheid was over de uitslag, dat ze morgen een toespraak zou geven.

Een van de belangrijkste thema's voor Trump tijdens zijn campagne was economie. Hij wil naar eigen zeggen "een einde maken aan de inflatie en Amerika weer betaalbaar maken". Ook wil hij een hele reeks aan belastingverlagingen doorvoeren en wil hij de kosten van energie en huisvesting voor de Amerikanen omlaag brengen.

Een ander belangrijk speerpunt in de campagne van Trump was immigratie. Hij heeft beloofd de grenzen te sluiten door de bouw van de muur aan de grens te voltooien en de handhaving in het grensgebied te verscherpen. Ook belooft hij de grootste massadeportaties van ongedocumenteerde migranten in de Amerikaanse geschiedenis. Hoe hij dit wil doen, heeft hij nooit gezegd.

Buitenland beleid

Trump wil dat de VS zich niet meer gaat bemoeien met conflicten elders op de wereld. Hij heeft beloofd de oorlog in Oekraïne "binnen 24 uur" te beëindigen door middel van een onderhandelde oplossing met Rusland. "Ik ken Zelensky heel goed, en ik ken Poetin heel goed," zei hij tijdens het presidentiële debat.

Trump gaf geen details over wat beide partijen volgens hem moeten opgeven in zo'n deal. Bovendien heeft het Kremlin gezegd dat er binnen 24 uur niets kan worden gedaan. Trump heeft ook gezegd dat hij de Amerikaanse geldstroom naar Oekraïne zou stoppen.

Trump profileert zichzelf daarnaast als een fervent voorstander van Israël en veroordeelt pro-Palestijnse aanhangers op Amerikaanse universiteitscampussen. Toch heeft hij ook kritiek geuit op de manier waarop Israël de oorlog voert. Hij zei dat de oorlog niet zou zijn uitgebroken als hij president was geweest, maar gaf geen details over hoe hij de oorlog zou beëindigen.

Als president verplaatste hij de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Wat de NAVO betreft, vindt hij dat landen die niet de aanbevolen 2 procent van hun BBP aan defensie besteden, de bescherming die het lidmaatschap met zich meebrengt, moeten missen.

Bewogen aanloop naar verkiezingen

Zo komt er een einde aan een bewogen aanloop naar de verkiezingen, voor zowel de Republikeinen als de Democraten. In juli ontsnapte Trump aan de dood nadat hij bij een campagnebijeenkomst in Pennsylvania onder vuur werd genomen. Uiteindelijk werd hij alleen geraakt aan zijn oor. In het publiek kwam een man om het leven en raakten twee mensen zwaargewond.

Twee maanden later opende de Amerikaanse Secret Service het vuur op een man die zich met een geweer ophield in de buurt van oud-president Trump. De FBI gaat ervan uit dat de man van plan was een aanslag te plegen op Trump.

Niet lang na de eerste aanslag op Trump besloot president Biden om niet mee te doen aan de verkiezingen, waarna Kamala Harris de Democratische presidentskandidaat werd. Zij wordt niet de eerste vrouwelijke Amerikaanse president, maar legt het af tegen Trump.