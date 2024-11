Pro Shots Zhou Guanyu en Valtteri Bottas

NOS Sport • vandaag, 09:28 • Aangepast vandaag, 10:14 Bottas en Zhou vertrekken bij Sauber, talent Bortoleto aangesteld als opvolger

Formule 1-team Sauber heeft besloten om niet door te gaan met coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu. Gabriel Bortoleto is vastgelegd als teamgenoot van de eerder aangetrokken Nico Hulkenberg.

De 25-jarige Chinees Zhou en de 35-jarige Fin Bottas hebben tot dusver geen punten kunnen scoren dit seizoen. Daardoor staat Sauber laatste in het constructeursklassement.

Er gingen al langer geruchten over het vertrek van de coureurs van Sauber, dat vanaf 2026 verder gaat onder de vlag van Audi. Door de eerder aangekondigde komst van Nico Hülkenberg was al zeker dat één van de huidige rijders het veld moest ruimen. Nu blijkt dat het team afscheid neemt van beide coureurs.

Bortoleto

De 20-jarige Braziliaan Bortoleto leidt op dit moment het Formule 2-kampioenschap, terwijl hij in 2023 al de titel wist te veroveren in de Formule 3.

"Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de kans die het team mij biedt en voor de kans om samen te werken met een ervaren coureur als Nico", aldus Bortoleto. "Ik heb er vertrouwen in dat we samen ons eigen succesverhaal zullen schrijven."

ProShots Gabriel Bortoleto na een zege in de Formule 2

Vrijwel alle twintig stoeltjes in de Formule 1 voor komend seizoen zijn nu verdeeld. Daarmee dreigt er een einde te komen aan de lange Formule 1-carrière van Bottas.

Hij debuteerde in 2013 in de koningsklasse van de autosport en boekte tien zeges in 244 grands prix. Zijn beste jaren kende hij bij Mercedes, waar hij aan de zijde van teamgenoot Lewis Hamilton tweemaal tweede en tweemaal derde werd in de WK-stand.

De laatste drie jaar reed Bottas zonder veel succes voor Sauber, dat tot vorig jaar onder de vlag van Alfa Romeo in de Formule 1 actief was. Toch kijkt hij in een persbericht van het team met een goed gevoel terug op die periode.

"De afgelopen jaren zijn een ongelooflijke reis geweest, vol groei, uitdagingen en onvergetelijke momenten. Ik ben dankbaar voor de ervaringen samen en het vertrouwen en de steun die ik bij elke stap heb gevoeld."

"Hoewel het tijd is om verder te gaan, zal ik altijd een stukje van dit team bij me dragen en ik kijk ernaar uit om te zien wat de toekomst voor ons beiden in petto heeft."

Eerste Chinees

Ook Zhou kijkt in een verklaring op Instagram dankbaar terug op de afgelopen drie jaar. "Ik ben ontzettend trots dat ik mijn land mocht vertegenwoordigen als eerste Chinees ooit in de F1. Ik hoop dat ik anderen kan blijven inspireren, die mijn verhaal willen volgen."

Zhou hoopt in de Formule 1 actief te blijven, bijvoorbeeld als reservecoureur. "Ik ben in gesprek over een aantal opties om in de Formule 1-paddock te blijven. Ik zal snel met een update komen."