Omroep Zeeland De brug bij Sluiskil

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 08:39 Extra metingen na ophef over giftige metalen Sluiskil

Er komen extra metingen naar de aanwezigheid van giftige metalen in Sluiskil en omgeving. Provincie, rijk en gemeente hebben daartoe besloten nadat dit jaar voorjaar was gebleken dat een afvalverbrandingsbedrijf in het Zeeuws Vlaamse dorp zich niet aan de regels houdt. Dat leidt tot onrust bij omwonenden.

"We meten straks de hoeveelheid, maar ook de herkomst van de schadelijke stoffen", zegt gedeputeerde Dick van der Velde bij Omroep Zeeland.

In april van dit jaar bleek uit onderzoek van het radioprogramma Argos dat afvalverwerker Heros in Sluiskil zich niet aan de regels van de nieuwe Omgevingswet houdt. In die wet staat dat bodemas - dat is de as die overblijft na de verbranding van afval - overdekt moet worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een hal.

Maar op het terrein van Heros is dat niet het geval, De stof waait regelmatig over de omgeving, concludeerde programmamaakster Nikki van der Westen van Argos toen: "Bewoners hebben veel last van dat stof. Het slaat op de longen en de keel." Bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de provincie werd veel geklaagd over de luchtkwaliteit.

Heros zelf liet in het radioprogramma weten niet op de hoogte te zijn van de regels. De branchevereniging van afvalbedrijven kondigde overleg aan met de minister over wat er nu moet gebeuren.

Grootste kunstmestfabriek

Provincie, Rijk en gemeente lijken daar niet op te willen wachten en breiden het aantal luchtmetingen nu uit. Ook al omdat er naast Heros nog een aantal grote, industriële bedrijven zitten in Sluiskil die mogelijk vervuiling veroorzaken. Nog geen twee kilometer verderop zit Yara, de grootste kunstmestfabriek in Europa.

In de omgeving van Sluiskil worden al langer metingen gedaan, naar onder meer fijnstof en stikstofdioxide. Uit die metingen bleek vorig jaar dat de gehaltes fijnstof en stikstofdioxide onder de normen blijven die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn vastgesteld. Wel hebben mensen in Sluiskil, Sas van Gent en Westdorpe veel meer last van stank dan mensen in de rest van Zeeland. Ook maken zij zich meer zorgen over hun gezondheid vanwege de industrie in de omgeving.