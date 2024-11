EPA Een gewonde wordt naar het ziekenhuis vervoerd

NOS Nieuws • vandaag, 11:11 Meer dan 30 doden bij busongeluk in India

In India zijn bij een busongeluk zeker 36 mensen omgekomen. De bus stortte in een diepe kloof in het noorden van het land. Er zaten zo'n zestig mensen in de bus, terwijl er maar plaats was voor 42 passagiers.

Reddingswerkers houden er rekening mee dat het dodental nog oploopt. Een onbekend aantal passagiers raakte gewond. Zeker zeven mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De bus was volgens de autoriteiten in slechte staat. Het voertuig zou zijn geslipt en vervolgens in de zestig meter diepe kloof zijn gestort. Een aantal passagiers werd uit de bus geslingerd. Twee transportfunctionarissen zijn geschorst omdat ze de bus hadden goedgekeurd.

AFP De bus stortte tientallen meters naar beneden

In India vallen ieder jaar relatief veel verkeersslachtoffers. Dat komt vooral door roekeloos rijgedrag, slecht onderhouden wegen en verouderde voertuigen.

In juli stierven achttien mensen toen de bus waarin ze zaten op een melkwagen botste. In mei kwamen 21 mensen om toen een bus in een kloof reed.