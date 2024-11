Oud-voorzitter Franse bond niet vervolgd na onderzoek naar seksuele intimidatie

Het onderzoek naar "morele en seksuele intimidatie" van de voormalige voorzitter van de Franse voetbalbond (FFF), Noël Le Graët, is gesloten. Dat maakte zijn advocaat Thierry Marembert zondagavond bekend. Geen van de strafbare feiten zou voldoende ernstig zijn om tot vervolging over te kunnen gaan.

De 82-jarige Le Graët trad in februari 2023 af na elf jaar voorzitter van de voetbalbond te zijn geweest. Aanleiding hiervoor waren bevindingen van een onderzoekscommissie. Die commissie kwam tot het oordeel dat het gedrag van Le Graët bij vlagen was ontspoord en onverenigbaar was met zijn functie.