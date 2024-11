ANP (bewerking NOS)

NOS Nieuws • vandaag, 06:35 Wekdienst 4/11: Uitreiking Johannes Vermeerprijs • Actie tegen btw-verhoging

Goedemorgen! De Johannes Vermeerprijs 2024 wordt uitgereikt aan illustrator en kinderboekenschrijver Marit Törnqvist. En bekende acteurs, schrijvers en journalisten voeren actie bij de Tweede Kamer tegen de btw-verhoging op cultuur, boeken en kranten.

Eerst het weer: op de meeste plaatsen is het helder en daarbij vrij koud. Landinwaarts liggen de minima tussen -1 en +2 graden en daarbij ontstaat regionaal nevel of grondmist, met name in het oosten en zuidoosten. Verder opnieuw flinke zonnige perioden. Het wordt 12 graden langs de noordkust tot 14 graden in het zuidwesten.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van files en werkzaamheden. Check hier waar wordt gewerkt aan het spoor en waar storingen zijn.

Wat kan je vandaag verwachten?

De Johannes Vermeerprijs 2024 wordt uitgereikt aan illustrator en kinderboekenschrijver Marit Törnqvist. Werk van prijswinnaar Törnqvist is tot eind april 2025 in de tentoonstellingsruimte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag te zien.

Acteurs, schrijvers en journalisten voeren actie bij de Tweede Kamer tegen de btw-verhoging op cultuur, boeken en kranten. De Tweede Kamer voert vandaag een debat over de belastingplannen van het kabinet voor volgend jaar, waarin de voorgestelde btw-verhoging staat.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt bekend hoeveelgebouwen zoals kantoren, winkels of fabriekspanden in 2023 zijn verbouwd tot woningen.

Dit is er vannacht gebeurd:

Zittend president Maia Sandu heeft de verkiezingen gewonnen in Moldavië. Aanvankelijk was sprake van een nek-aan-nekrace tussen de pro-Europese Sandu en de pro-Russische Aleksandr Stoianoglo. Maar met 97 procent van de stemmen geteld was Sandu's voorsprong groot genoeg om de overwinning op te eisen.

"Vandaag hebben jullie een les gegeven in democratie", zei de president in haar overwinningstoespraak. "Vandaag hebben jullie Moldavië gered." De verkiezingen werden overschaduwd door aantijgingen van inmenging en omkoping.

EPA President Maia Sandu viert feest met haar achterban

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De Spaanse koning Felipe is bij een bezoek aan het overstromingsgebied bij Valencia bekogeld met modder, flessen en stokken. Op veel plekken in het overstromingsgebied is onvrede over de hulpverlening na de ramp, die meer dan 200 levens heeft geëist.

Toen hij met zijn gevolg over straat liep om de schade te zien, werden ze door een boze menigte uitgescholden. Zo werd er "moordenaar", "klootzak" en "ga weg" geschreeuwd.

0:42 Koning wordt bekogeld

Fijne maandag!