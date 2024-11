Pro-Europese president Sandu wint verkiezingen in Moldavië

Christiaan Paauwe correspondent Midden- en Oost-Europa

"De uitslagen van de presidentsverkiezingen in Moldavië hebben veel weg van wat gebeurde bij het EU-referendum twee weken geleden. In eerste instantie stond het pro-Russische kamp voor, maar toen de stemmen van de Moldavische diaspora binnenkwamen won president Sandu met haar pro-Europese plannen toch.

De verkiezingen waren een stuk spannender dan eerder de verwachting was en gingen gebukt onder allerlei vormen van inmenging, waaronder zelfs bommeldingen op stembureaus. Maar, zo zien aanhangers van Sandu het, net als bij het EU-referendum is de democratie in Moldavië sterker gebleken dan dat alles.

Sandu mag verder met haar plannen om Moldavië klaar te stomen voor de EU. Al is ook duidelijk dat nog altijd een belangrijk deel van het land liever goeie relaties ziet met Rusland of zich zorgen maakt wat de huidige koers betekent voor Moldavië. Want ze hebben in Oekraïne en Georgië gezien waar EU-ambities toe kunnen leiden."