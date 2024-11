Nek-aan-nek-race bij verkiezingen in Moldavië

De tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen in Moldavië draait uit op een nek-aan-nek-race. De overwinning lijkt naar zittend president Sandu te gaan, met bijna 94 procent van de stemmen geteld. Bovendien moeten de stemmen uit het buitenland nog worden geteld, en de honderdduizenden kiezers daar stemmen grotendeels voor Sandu.

Sandu is een uitgesproken voorstander van toetreding tot de Europese Unie. Ook maakte ze de afgelopen jaren werk van het aanpakken van corruptie en het versterken van de rechtstaat in het land. Ze neemt het op tegen de pro-Russische Aleksandr Stoianoglo van de Socialistische Partij.

In de eerste ronde, twee weken geleden, behaalde Sandu nog 42 procent van de stemmen, tegenover 26 procent voor Stoianoglo, een oud-procureur-generaal. Omdat één van beiden een absolute meerderheid moet hebben was een tweede ronde noodzakelijk.

Beschuldigingen van corruptie

De verkiezingen werden ontsierd door aantijgingen van corruptie en inmenging door Rusland, waarbij de autoriteiten een voortvluchtige zakenman ervan beschuldigden dat hij mensen had laten betalen om op Stoianoglo te stemmen.

Volgens president Sandu was bij de eerste ronde sprake van een grootschalige omkopingscampagne, waarin criminele bendes hebben geprobeerd 300.000 stemmen af te kopen. De bendes werkten volgens haar samen met "buitenlandse strijdkrachten".

De nationale veiligheidsadviseur van Sandu stelt Rusland verantwoordelijk voor "grootscheepse verkiezingsinmenging". Volgens hem wilde het Kremlin de verkiezingsuitslag beïnvloeden door in de autonome regio Transnistrië transporten te regelen waarmee kiezers naar de stembureaus werden gebracht.

Ook in aanloop naar de tweede stembusgang waren er beschuldigingen van corruptie, dit keer door verkiezingsfunctionarissen. Politie en justitie zijn een onderzoek begonnen naar een onbekend aantal van hen, aldus de hoogste verkiezingsfunctionaris.

Referendum over EU

De presidentsverkiezingen vielen samen met een referendum over toetreding tot de EU. Een nipte meerderheid stemde voor het opnemen van een pro-Europese koers in de Moldavische grondwet. Het land wil in 2030 lid van de unie zijn. Ook rond het referendum waren er beschuldigingen van corruptie en buitenlandse bemoeienis.