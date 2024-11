Nederlandse bedrijven bereiden zich voor op de Amerikaanse verkiezingsuitslag

Staal, vliegtuigonderdelen en champignons vertrekken geregeld vanuit Nederland naar Amerika. De handel met de Verenigde Staten is voor Nederland van groot belang. Zowel economen als ondernemers maken zich zorgen over eventuele handelsmaatregelen na de Amerikaanse verkiezingen.

Van chemie tot transport

Voor Nederland, als kleine open economie, is het van belang dat de handel met belangrijke partners zoals de VS zo soepel mogelijk blijft verlopen, zegt Blom. "In Amerika is iedereen het erover eens dat de strijd met China moet worden aangegaan. Als de Democratische kandidaat wint zal dat betekenen dat Amerika dat mét Europa doet. Maar als de Republikeinen winnen zullen de Verenigde Staten ook hun pijlen op Europa richten."