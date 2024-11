ANP

vandaag, 15:25 Afzwaaiende dubbelspecialist Koolhof wint masterstoernooi van Parijs

Dubbelspecialist Wesley Koolhof heeft met zijn Kroatische partner Nikola Mektic het masterstoernooi van Parijs gewonnen. De 35-jarige Nederlander is bezig aan zijn laatste maanden als proftennisser.

Koolhof en Mektic speelden in de finale tegen de Brit Lloyd Glasspool en de Tsjech Adam Pavlasek. In de eerste set was dat duo sterker, maar Koolhof en Mektic knokten zich terug en wonnen uiteindelijk met 3-6, 6-3, 10-5.

Het is de 21ste dubbeltitel op het palmares van Koolhof, die in november samen met Mektic in actie zal komen op de ATP Finals. Daarna doet hij namens Nederland nog mee in de Davis Cup Finals tegen Spanje.

Afscheid

Koolhof besloot vorig jaar kort na het winnen van Wimbledon te gaan stoppen als tennisser. "Ik heb veel bereikt van wat ik wilde bereiken. Wimbledon winnen was een echt afvinkmomentje. Het was een grote doelstelling. Daar tennis je voor. Daarna viel er een last van mijn schouders."

Na een periode van "reflecteren" kwam Koolhof tot de beslissing zijn afscheid te plannen.