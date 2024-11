NOS Voetbal • vandaag, 14:34 • Aangepast vandaag, 19:07 Twente brengt Utrecht eerste nederlaag toe, Ajax door zege bij ADO naast koploper PSV

3:06 Bekijk de samenvatting van topper FC Twente - FC Utrecht

Op bezoek bij regerend kampioen FC Twente hebben de vrouwen van FC Utrecht de eerste nederlaag van het eredivisieseizoen geleden. Op Sportpark Schreurserve in Enschede was het lang spannend en besliste Nikee van Dijk de wedstrijd: 3-1.

Eerder vandaag won Ajax op bezoek bij ADO Den Haag: 0-2. De Amsterdammers kwamen daarmee in punten (13) gelijk met koploper PSV. Utrecht staat nu derde met twaalf punten en Twente bezet met elf punten de vierde plaats in de vrouweneredivisie.

NOS Stand vrouweneredivisie

Kayleigh van Dooren zette Twente in de 11de minuut op voorsprong in de topper tegen FC Utrecht door de bal over keepster Femke Bastiaen in het doel te schieten. De thuisploeg liet ondanks kansen voor Charlotte Hulst en Nikee van Dijk na de score uit te bouwen.

Aan de andere kant werd er wel gescoord. Tami Groenendijk zette voor van rechts en Nurija Van Schoonhoven schoot na een goede aanname de gelijkmaker tegen de touwen. Op slag van rust kwam Twente toch weer op voorsprong. Ella Peddemors schoof de bal beheerst in de hoek.

In de tweede helft voorkwam doelvrouw Olivia Clark de gelijkmaker van FC Utrecht en schoot Van Dooren namens Twente met links voorlangs. Ver in blessuretijd bepaalde Van Dijk de einstand op 3-1.

Tolhoek met twee goals belangrijk voor Ajax

Ajax-aanvoerder Sherida Spitse brak tegen ADO in het Bingoal Stadion na een dik half uur de wedstrijd open met een knappe assist. Ze lepelde de bal over de ADO-defensie, waarna Tolhoek de bal net goed meekreeg en via de paal binnentikte.

Pro Shots

In de fase erna was Ajax soms slordig, waardoor ADO lang in de wedstrijd bleef. Na een uur spelen gooide Tolhoek het duel in het slot, toen ze een voorzet van Tiny Hoekstra achter Barbara Lorsheijd schoot.

Telstar won de Noord-Hollandse derby bij AZ vandaag met 0-1. Gisteren was PSV veel te sterk voor Excelsior (0-4).