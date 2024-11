Ajax wint dankzij Tolhoek bij ADO en komt op gelijke hoogte met koploper PSV

Op basis van een beter doelsaldo blijft PSV eerste in de eredivisie. Beide teams hebben vijf wedstrijden gespeeld. Het foutloze FC Utrecht kan later vanmiddag de koppositie weer overnemen als het de topper wint tegen regerend landskampioen FC Twente (16.45 uur).

Knappe assist

Ajax-aanvoerder Sherida Spitse brak de wedstrijd in het Bingoal Stadion na een dik half uur open met een knappe assist. Ze lepelde de bal over de ADO-defensie, waarna Tolhoek de bal net goed meekreeg en via de paal binnentikte.

In de fase erna was Ajax soms slordig, waardoor ADO lang in de wedstrijd bleef. Na een uur spelen gooide Tolhoek het duel in het slot, toen ze een voorzet van Tiny Hoekstra achter Barbara Lorsheijd schoot.