Indonesië en Rusland houden gezamenlijke marineoefening

Helemaal nieuw is de samenwerking niet, omdat het Zuidoost-Aziatische Asean-blok in 2021 al oefende met Rusland, maar Indonesië heeft dat nog nooit op eigen houtje gedaan. Het land spreekt dan ook van een mijlpaal.

Uit de oefening met Rusland blijkt nogmaals dat Indonesië een grotere rol wil spelen op het wereldtoneel. Die ambities heeft de kersverse president Prabowo Subianto al vaker uitgesproken. In juli ontmoette hij de Russische president Poetin in Moskou en later kondigde hij de samenwerking aan.

Dat houdt niet in dat Prabowo ineens de kant van Rusland kiest. Indonesië heeft zich altijd neutraal opgesteld en dat lijkt voorlopig zo te blijven ten aanzien van de oorlog in Oekraïne. Indonesië is een van de initiators van de Beweging van Ongebonden Landen, en hecht nog altijd aan die status. Maar de oefeningen met Rusland geven aan dat Indonesië onder Prabowo bewegingen gaat maken op het internationale toneel waar niet iedereen het mee eens hoeft te zijn."

"Indonesië heeft zich nooit willen profileren op het wereldtoneel. Maar Prabowo is opgegroeid in het buitenland en lijkt zich ook te willen opstellen als de eerste 'buitenlandpresident' van Indonesië.

De vorige Indonesische president Joko Widodo bezocht de afgelopen jaren zowel Kyiv als Moskou. Hij was de eerste Aziatische leider die beide steden bezocht na het uitbreken van de oorlog in 2022.

Prabowo is sinds hij in februari de verkiezingen won bezig met het aanhalen van de internationale banden. Zo bezocht hij voor zijn inauguratie vorige maand president Macron in Frankrijk en president Erdogan in Turkije. Ook na zijn inauguratie is hij druk bezig met het plannen van andere bezoeken. Zo reist hij de komende weken naar China, de Verenigde Staten en Peru. Een bezoek aan Nederland is vooralsnog niet gepland.