ANP De Manhattan Bridge en de Brooklyn Bridge in New York

NOS Nieuws • vandaag, 12:44 Droogte in New York: burgemeester vraagt inwoners water te besparen

Inwoners van New York worden opgeroepen korter te douchen, kranen dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen en het gras minder te sproeien. Dat is nodig om water te besparen, zegt burgemeester Adams.

De oproep volgt op een van de droogste oktobermaanden ooit geregistreerd. De waarschuwing met tips is de eerste van vier niveaus van droogtewaarschuwingen voor de staat New York.

Adams sprak inwoners toe in een video op X om een ernstiger tekort in de dichtstbevolkte stad van de Verenigde Staten af te wenden. "Moeder Natuur is de baas, dus we moeten ervoor zorgen dat we ons aanpassen", zei Adams.

Vorige maand is er 0,2 millimeter regen gevallen in Central Park, terwijl er in oktober normaal gemiddeld 112 millimeter neerslag valt, blijkt uit gegevens van de National Weather Service. De afgelopen ruim 150 jaar was het nooit droger in oktober.

Aquaduct

De stad heeft ondertussen ook te maken met een waterverspillend probleem van grotere schaal. Een aquaduct dat water vervoert uit het zuidoosten van de staat New York, lekt en moet gerepareerd worden. Hierdoor zijn inwoners van de stad meer afhankelijk van reservoirs in de noordelijke buitenwijken van de stad. Dat gebied kreeg vorige maand 20 millimeter regen, dus ook veel minder dan gemiddeld, meldde de burgemeester gisteren in een persbericht.

De stad New York gebruikt gemiddeld 4,2 miljard liter water per dag. Dat is overigens ongeveer 35 procent minder dan de piek in 1979. De stad schrijft de daling toe aan factoren als verbeteringen in het opsporen van lekken.

Geen vocht vanuit Golf van Mexico

Afgelopen maand had bijna de helft van het land last van een plotselinge droogte, door een combinatie van weinig neerslag en abnormaal hoge temperaturen. Het noordoosten sloot de maand af met een ongewoon warm Halloween, met temperaturen die opliepen tot 28 graden van New York tot de staat Maine.

Deskundigen schrijven de plotselinge droogte toe aan een weerpatroon waardoor er vanuit de Golf van Mexico geen vocht naar het noorden kon stromen.