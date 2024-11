Veijer heeft tweede plek in Moto3 nog in zicht, nog geen feest voor Martín in MotoGP

Collin Veijer mag nog altijd hopen op de tweede plaats in het eindklassement van de Moto3. De 19-jarige Staphorster eindigde als vijfde in de Grote Prijs van Maleisië en staat na negentien van de twintig WK-races op gelijke hoogte met nummer twee Daniel Holgado.

Veijer was als achtste geëindigd in de kwalificatie, knokte zich naar voren, had in de slotfase nog zicht op het podium, maar moest genoegen nemen met de vijfde plaats. Zijn concurrent Holgado ging met nog veertien ronden te gaan onderuit en wist geen punten te halen.