Wekdienst 3/11: Moldavië opnieuw naar stembus • Grand Prix in Brazilië

Goedemorgen! Vandaag gaan Moldaviërs opnieuw naar de stembus, het is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En de Formule 1 is in Brazilië.

Eerst het weer: De dag verloopt droog en zonnig. De dag begint fris. In de loop van de dag wordt het zo'n 13 graden. Daarbij staat maar weinig wind uit het oosten. Ook maandag zonnig, vanaf dinsdag meer wolkenvelden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Vandaag kunnen Moldaviërs weer naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Na de eerste ronde, twee weken geleden, bleven twee kandidaten over: de zittende pro-Europese president, Maia Sandu en de pro-Russische kandidaat Alexandr Stoianoglo. De eerste ronde werd ontsierd door aantijgingen van corruptie en inmenging, zo werd de voortvluchtige zakenman Ilan Shot ervan beschuldigd kiezers te hebben betaald om op Stoiangolo te stemmen. Ook in de aanloop naar de tweede ronde waren er beschuldigingen van corruptie, dit keer door verkiezingsmedewerkers.

De Grand Prix van Brazilië in de Formule 1 staat gepland voor 16.30 uur vanavond. Eerst moet er nog een kwalificatie worden verreden. Vanwege hevige regenval ging die gisteren niet door. Max Verstappen staat aan kop in de WK-stand, maar heeft al tien grand prixs geen succes. De race is te volgen via ons liveblog. Een uitgebreide samenvatting is vanaf 23.12 te zien op NPO1, oud-autocoureurs Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen zijn te gast.

Vandaag is de landelijke prullenbakkenteldag. Organisatoren Dirk Groot en Merijn Tinga vragen mensen in heel Nederland om foto's te maken van prullenbakken die zijn opengetrokken of leeggehaald door mensen die statiegeldflesjes en-blikjes zoeken. Sinds de invoering van statiegeld op blikjes en kleine flesjes gebeurt dat geregeld, met name in binnensteden. De twee willen in kaart brengen hoe groot het probleem is.

In het Spaanse Pontevedra zijn de Europese Kampioenschappen veldrijden. Om 14.10 starten de vrouwen, de Nederlandse Fem van Empel moet haar titel verdedigen. Bij de mannen is de Belg Michael Vanthourenhout de titelverdediger, zij starten om 15.30 uur. De races zijn bij de NOS op radio en tv te volgen.

Dit is er vannacht gebeurd:

Een gewapende groep heeft volgens de Boliviaanse regering drie militaire posten in het westen van het land ingenomen. Daarbij zijn ruim 200 mensen gegijzeld, meldt de regering. De groep zou onder meer wapens en munitie hebben gestolen. Om welke groep het gaat is niet duidelijk. De gijzeling is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een politiek conflict binnen de socialistische MAS-partij tussen de huidige president Arce en oud-president Evo Morales. Aanhangers van Morales gaan al weken de straat op, omdat zij tegen de gerechtelijke procedures zijn die tegen Morales worden gevoerd.

Ander nieuws uit de nacht:

Op de A2 in het zuiden van Limburg is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is iemand om het leven gekomen, zeker acht mensen zijn gewond geraakt, meldt de politie. Bij de aanrijding waren meerdere voertuigen betrokken. De toedracht is nog onduidelijk.

De Australische regering wil 20 procent van de studieschulden van studenten en oud-studenten kwijtschelden. Dat heeft premier Albanese bekendgemaakt. De gemiddelde universitaire student heeft een schuld van zo'n 27.600 Australische dollar (zo'n 16.700 euro). De Australische regering wil dat het onderwijssysteem in Australië eerlijker en betaalbaarder wordt.

En dan nog even dit:

Bij het kijken naar de volgende video, waar denk je dat deze mascotte vandaan komt?

Dit is Luce, het Italiaanse woord voor licht, en zij is de officiële mascotte van de Rooms-Katholieke Kerk voor het jubeljaar 2025. Begin deze week werd het meisje onthuld door aartsbisschop Rino Fisichella. Met haar gele regenjas, blauwe haar en grote ogen ziet ze eruit als een soort Japans cartoonfiguur. En dat is niet zonder reden: de mascotte moet de kerk dichter bij de jongeren brengen.

