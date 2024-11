Track88 Een van de betrokken voertuigen, gezien door een geluidsscherm

NOS Nieuws • vandaag, 06:51 • Aangepast vandaag, 14:50 Dode en acht gewonden op A2 bij Meerssen, weg tot 16.00 uur dicht

Op de A2 in het zuiden van Limburg is vanochtend vroeg een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is iemand om het leven gekomen en zijn zeker acht mensen gewond geraakt, zegt een woordvoerder van de politie.

Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, twee van hen zijn er slecht aan toe. Twee anderen konden ter plaatse worden behandeld.

In de video hieronder is de schade aan een van de voertuigen te zien:

0:27 Dodelijk ongeluk op de A2, weg hele ochtend dicht

Bij de aanrijding ter hoogte van Meerssen, rond 05.30 uur, waren vijf voertuigen betrokken. De toedracht is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekend.

In verband met het onderzoek is de A2 even ten noorden van Maastricht in noordelijke richting afgesloten. Ook moet het asfalt worden vervangen. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg tot zeker 16.00 uur dicht.