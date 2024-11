Kwalificatie voor F1-race in Brazilië uitgesteld vanwege zware regenval

De kwalificatie voor de Grand Prix van Sao Paulo in Brazilië is uitgesteld vanwege zware regenval. Voorafgaand aan de sessie brak een stevige bui los, waarna het urenlang bleef regenen.

Het is nog onduidelijk wanneer de kwalificatie ingehaald kan worden. Zondagochtend lokale tijd lijkt de eerste mogelijkheid. Dat is een optie waar in het verleden al vaker voor gekozen is.