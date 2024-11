politie.nl De politie haalde vannacht iemand uit een container in Veldhoven. Hij was op zoek naar statiegeldblikjes

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 16:41 Hoe ver gaan statiegeldjagers? Tijd voor de eerste Nationale Prullenbakteldag

In het hele land wordt morgen de eerste Nationale Prullenbakteldag gehouden. Het publiek wordt opgeroepen om foto's te maken van prullenbakken en van de troep eromheen.

Het onderzoek is een initiatief van de Plastic Avengers: een samenwerking van Dirk Groot (Zwerfinator) en Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer). Ze krijgen hulp van een netwerk aan zwerfafvalrapers door heel Nederland. Samen zullen ze de foto's analyseren die morgen worden genomen om meer duidelijkheid te krijgen over de hoeveelheid zwerfafval die 'statiegeldjagers' in Nederland veroorzaken.

Sinds april vorig jaar zit op een blikje in Nederland 15 cent statiegeld. Maar het inzamelen, bedoeld om de hoeveelheid zwerfaval terug te brengen, verloopt van begin af aan moeizaam. Een grote bierbrouwer deed aanvankelijk niet mee.

Bij veel supermarkten waren of zijn de inzamelautomaten dagenlang kapot en er waren twijfels of 15 cent wel genoeg is om mensen te verleiden een leeg blikje naar een inzamelautomaat te brengen. Veel mensen nemen de moeite niet en gooien de lege blikjes gewoon weg.

Pfandjäger

Zo kreeg Nederland, in navolging van de Pfandjäger in Duitsland, te maken met statiegeldjagers. Zij struinen parkeerplaatsen af, zoeken op stations en plunderen afvalbakken op zoek naar statiegeldblikjes. Als 's morgens de supermarkten opengaan, staan ze met plastic zakken vol lege blikjes bij de inzamelautomaat.

Omroep Brabant meldt dat de politie in Veldhoven afgelopen nacht een man uit een vuilcontainer haalde, die met een zaklamp op zijn hoofd statiegeldblikjes aan het verzamelen was. De politie heeft de man weggestuurd omdat hij zich op privéterrein bevond.

Probleemgebieden

Over statiegeldjagers wordt geklaagd omdat ze 'nieuw' zwerfaval zouden veroorzaken en alles wat geen geld opbrengt op straat achterlaten. Op de Nationale Prullenbakteldag moet blijken of dat inderdaad zo is.

"Wij verzamelen alle foto's. Vervolgens gaan we aan de hand van deze data kijken hoe groot dit probleem nou echt is. Waar speelt het en waar speelt het niet?", aldus de Zwerfinator- en de Plastic Soup Foundation. "Ook gaan we kijken naar wat de probleemgebieden zijn en wat de kenmerken hiervan zijn."

Te weinig inleverpunten

Bij Omroep Brabant neemt Jan Daamen een voorschotje op de uitkomst van de teldag. Hij stopte een paar jaar geleden met zijn werk om als vrijwilliger ZwerfAfvalAanpakker (ZAP) te worden in de gemeente Oosterhout.

Hij vindt dat er veel te weinig is gedaan om het statiegeldsysteem voor iedereen aantrekkelijk te maken. "Als je een blikje energiedrank voor 2 euro koopt, dan is die 15 cent erbij vrij weinig. En er zijn ook veel te weinig inleverpunten, waardoor er een veel te lange rij staat", zegt Daamen "Eigenlijk zou er een automaat moeten zijn waarbij je al je flesjes en blikjes op een hoop zou kunnen dumpen. Dat scheelt voor iedereen tijd."