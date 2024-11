Norris wint sprintrace in Brazilië en loopt twee punten in op Verstappen

Daardoor loopt de Brit twee punten in op Max Verstappen. De titelverdediger werd op Interlagos derde, nadat hij Ferrari-coureur Charles Leclerc had weten te passeren. Het gat tussen Verstappen en Norris bedraagt nog 45 punten, met nog vier grands prix te gaan.

Overigens moet Verstappen nog vrezen voor een tijdstraf, waardoor hij enkele plekken kan zakken in de uitslag. De stewards onderzoeken momenteel of de Red Bull-coureur te snel heeft gereden tijdens een virtuele safetycar-situatie.

Norris gaf na enkele ronden aan dat hij sneller was dan zijn teamgenoot, waarmee hij doelde op een stalorder. Norris strijdt immers om de wereldtitel en kan elk punt gebruiken. Ondertussen bleven Leclerc en Verstappen in de buurt van Norris. "Blijf doen wat je doet", zei het team over de radio tegen Norris. "Yeah, whatever", was het cynische antwoord.