AFP Jorge Martín tijdens de persconferentie voor de GP van Maleisië

NOS Sport • vandaag, 12:53 MotoGP-coureurs zien slotrace in door ramp getroffen Valencia niet zitten

Het noodweer in het oosten van Spanje dat desastreuze gevolgen heeft gehad voor Valencia en omstreken, laat ook de sportwereld niet onberoerd. Er wordt van alle kanten meegeleefd met de slachtoffers, maar ook de sportieve gevolgen passeren de revue.

Zo staat uitgerekend de Grand Prix van Valencia op de rol als de afsluiting van het WK-seizoen voor de motorcoureurs. Op 17 november zouden op het circuit van Ricardo Tormo de laatste races verreden moeten worden, maar dat vindt niet iedereen zo'n goed idee meer.

De Spaanse MotoGP-toppers Jorge Martín en Marc Márquez en ook de Italiaan Pecco Bagnaia waren helder tijdens de persconferentie in aanloop naar de GP van Maleisië, het voorlaatste WK-weekend van het jaar dat komend weekend in Sepang aan de orde is. Zij zien het niet zitten om straks in Valencia te gaan racen.

Waanzinnig

"Allereerst wil ik al mijn steun uiten aan de inwoners van Valencia en heel Spanje. Wat we deze dagen met de storm hebben meegemaakt is waanzinnig", zei Martín, de huidige leider in de WK-stand van de MotoGP. "Uit respect voor de mensen daar zou het het beste zijn om niet in Valencia te gaan strijden."

"Racen in Valencia is een feest", voegt Bagnaia eraan toe. "Maar in deze situatie lijkt het niet het meest correcte of het meest respectvolle. Als het aan mij ligt, zal ik daar niet racen. We hebben nog veel andere opties."

AFP Marc Márquez tijdens de training in Sepang

Naar verluidt is het circuit zelf, dat in Cheste ligt, goed begaanbaar, maar zijn de toegangswegen wel flink beschadigd. Een reden temeer om Ricardo Tormo te mijden, vindt Márquez. "Deelnemen aan de grand prix zou een ethische fout zijn."

"We weten dat de omgeving van het circuit zwaar beschadigd is", gaat de achtvoudig wereldkampioen verder. "Maar het heeft geen zin om geld uit te geven aan het repareren van de toegangen. Alle middelen moeten gaan naar het helpen van gezinnen die dakloos zijn geworden."

Opbrengst

Voor de meeste coureurs zou het daarom nog wel een optie zijn om het evenement in Valencia te laten doorgaan als de opbrengst ervan wordt aangewend voor de hersteloperaties zijn het rampgebied.

Dorna Sports, de rechtenhouder van de WK-wegraces, heeft nog geen beslissing genomen, al lijkt men geneigd te zijn naar het laten doorgaan van de GP van Valencia, wellicht een week later. Ook zou er kunnen worden uitgeweken naar bijvoorbeeld Barcelona.

De slotrace helemaal schrappen lijkt niet aan de orde, ook al omdat de strijd om de titel in de MotoGP nog een spannende slotfase tegemoet kan zien. Martín leidt nu de dans in de WK-stand, maar heeft slechts zeventien punten voorsprong op tweevoudig wereldkampioen Bagnaia.