AFP Auto's voor een supermarkt in de regio Valencia

NOS Nieuws • vandaag, 11:35 Solidariteit, onmacht en dreiging van damdoorbraak: de actuele situatie in Spanje

In Spanje wordt opnieuw regen verwacht, drie dagen nadat ongekende overstromingen zeker 158 mensen er het leven hebben gekost. Bovendien is er een dreiging voor een damdoorbraak in Valencia door de ophoping van water.

Een Spaans weerbureau heeft waarschuwingen afgegeven voor hevige regenval in Tarragona, Catalonië, en een deel van de Balearen.

De dam, die zich in Sot de Chera bevindt, wordt goed in de gaten gehouden. Vijftig mensen zijn preventief geëvacueerd. Het dreigingsniveau is stabiel en het lijkt erop dat het water begint te dalen, dat schrijft de krant El Pais.

Geen stroom en water

Door het noodweer was bij bijna 150.000 huishoudens de stroom uitgevallen. Driekwart van de huizen zou inmiddels weer stroom hebben, toch zijn er nog altijd gebieden waar moeilijk contact mee te krijgen is. Ook zijn er huizen waar geen stromend water beschikbaar is.

500 militairen komen vandaag naar de regio om te helpen met het puin op te ruimen en de lichamen te bergen. Geborgen slachtoffers onder meer overgebracht naar het beursgebouw in Valencia, omdat er elders een tekort is aan plekken om lichamen te bewaren.

De omvang van de materiële schade loopt naar schatting in de miljarden euro's. Voor verzekeraars gaat het een van de duurste rampen worden in de Spaanse geschiedenis. Er zijn bedrijven die geld willen doneren, zo heeft Real Madrid al 1 miljoen euro geschonken.

Spanje-correspondent Miral de Bruijne "Onderweg van Valencia naar Chiva was het vandaag vooral duidelijk hoeveel mensen zich inzetten om het getroffen gebied te helpen. Op de wegen richting de getroffen buitenwijken waren heel veel mensen te voet onderweg. Met scheppen, hoge laarzen aan en flessen water. De hulp is ook hard nodig, want in sommige gebieden is de ravage zo groot dat de lokale overheden smeken om meer assistentie. Bijvoorbeeld in Chiva, daar zegt de burgemeester dat er tot nu toe tien doden zijn gevonden maar ze verwacht dat er zeker honderd mensen zijn omgekomen. Daar zal dus de hele dag nog naar mensen worden gezocht. Met de verwachting dat het dodental vandaag zeker nog gaat stijgen.

In voornamelijk geïsoleerde dorpjes zijn ook plunderingen gaande. Op sociale media zijn video's te zien van mensen die een supermarkt leeghalen. Woensdag heeft de politie 39 mensen aangehouden.

Er worden agenten ingezet om verdere diefstallen uit huizen, auto's en winkels te voorkomen.

Koudeput

Het extreme noodweer kwam door een weerfenomeen, een zogeheten koudeput: dat is een bel met koude lucht in een lagedrukgebied dat zich hoog in de lucht bevindt. Het zit ingeklemd tussen hogedrukgebieden en kan daardoor moeilijk weg.

De Middellandse Zee is momenteel 20 graden, terwijl het in de koudeput -20 is. "Dat grote temperatuurverschil zorgt voor sterke verticale luchtstromen, waardoor snel enorme buienwolken kunnen ontstaan. Zo kan er in korte tijd heel veel regen vallen, zeker in een bergachtig gebied", zei NOS-weerman Marco Verhoef al eerder.

ESA De regio Valencia voor en na het noodweer

Doordat de aarde opwarmt, zullen dit soort weersextremen steeds vaker voorkomen. Het water in de Middellandse Zee was deze zomer warmer dan ooit: in augustus werd een watertemperatuur van 28,47 graden gemeten. Ook deze maand is het water een stuk warmer dan normaal.

Correspondent Miral de Bruijne sprak gisteren inwoners van het zwaarst getroffen stadje:

1:31 Inwoners Spaanse Paiporta verslagen na noodweer: 'We zijn alles kwijt'