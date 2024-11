Tennisster Rus loopt halve finales in Jiujiang mis na slopende partij

Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd de halve finales van het hardcourttoernooi in Jiujiang te bereiken. De Nederlandse nummer 83 van de wereldranglijst was na een slijtageslag van drie uur en 24 minuten net de mindere van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-168): 5-7, 6-4, 6-7 (5).