ANP Arantxa Rus

NOS Sport • vandaag, 09:34 • Aangepast vandaag, 14:33 Rus verliest in kwartfinale Jiujiang, Lamens onderuit in Hongkong

Tennisster Arantxa Rus is er niet in geslaagd de halve finales van het hardcourttoernooi in Jiujiang te bereiken. De Nederlandse nummer 83 van de wereldranglijst was na een slijtageslag van drie uur en 24 minuten net de mindere van de Zwitserse Viktorija Golubic (WTA-168): 5-7, 6-4, 6-7 (5).

Rus had de eerste set (met vijf breaks) voor het grijpen, maar vanaf 5-2 lukte er niets meer. Na de tweede set leek de partij alsnog haar kant op te vallen, maar in de volgende set was ze het plots wederom kwijt: 0-4.

Golubic werd daarop behandeld aan een beenblessure, waarna Rus, die op 4-5 drie wedstrijdpunten had weten weg te werken, op 6-5 kwam. Ze kon de zege nu ruiken, maar de Zwitserse bleek nog wat over te hebben en stapte uiteindelijk toch als winnaar van de baan.

Lamens uitgeschakeld in Hongkong

In Hongkong heeft Suzan Lamens zich niet weten te plaatsen voor de halve finales. De mondiale nummer 91 legde het na een uur en 54 minuten af tegen Diana Sjnaider, de nummer veertien van de wereld: 0-6, 7-6 (4), 2-6.

ANP Suzan Lamens in actie (archiefbeeld)

Lamens, die nog nooit een zege op een top 40-speelster behaalde, was kansloos in de eerste set, die in 22 minuten naar de 20-jarige Russin ging. In de volgende set speelde de vijf jaar oudere Lamens met meer vertrouwen en brak ze Sjnaider direct.

Met meerdere mooie punten won ze daarna de tiebreak, waarna ze leek door te stoten in set drie. Na een 2-0 voorsprong was de tank echter leeg, ging de foutenlast omhoog en walste Sjnaider over haar heen.