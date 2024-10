ANP Vitesse-trainer John van den Brom baalt

NOS Voetbal • vandaag, 11:41 Vitesse is weer terug bij af, wat is er precies aan de hand in Arnhem?

Vitesse is weer terug bij af. De beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke wil Vitesse niet meer overnemen en dus hangt er nog steeds een schuld van ruim 17 miljoen euro als molensteen om de nek van de club.

Wat is er aan de hand bij Vitesse? De club was toch gered?

Toch niet. De overname van Vitesse door de zelfverklaarde redder Franke is van de baan. Franke zou eerst de opgebouwde schuld van ruim 17 miljoen euro overnemen. Die staat nog uit bij een groep investeerders die wordt aangevoerd door de Amerikaan Coley Parry. De volgende stap zou dan zijn dat Franke eigenaar zou kunnen worden van Vitesse.

Maar gisteren liet Franke in een persbericht weten dat de deal die hij afgelopen zomer had gesloten met Parry is stukgelopen. En de overname van die schuld was nou juist een belangrijke voorwaarde die de voetbalbond KNVB stelde aan de goedkeuring van het plan om Vitesse te redden.

"We hebben gekeken of er nog een geitenpaadje was. Een oplossing met Parry, of nog een andere oplossing. Want in juli was de deal ook al bijna geklapt, maar toen zijn we er nog uitgekomen", zegt Kay van de Linde, de woordvoerder van Franke.

ANP Spelers van Vitesse vieren de treffer tegen Jong AZ

Van de Linde: "We wilden niet meteen de handdoek in de ring gooien, omdat we wisten dat deze deal met Parry een randvoorwaarde was voor de KNVB om Vitesse in leven te houden. Parry plaatst nu een bom onder die deal."

Is het de schuld van Parry dat Franke zich terug heeft getrokken?

Niet zo vlug. Parry kaatst de spreekwoordelijke bal terug. De vooruitgeschoven pion van de Amerikaanse schuldeisers, die Vitesse in hun greep houden, verklaart in de media dat Franke zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. In de overeenkomst staat volgens Parry bijvoorbeeld dat Franke half september al een eerste betaling van de 17 miljoen euro had moeten doen.

Dat geld schijnt door Franke nooit over te zijn gemaakt. En ook 'een bewijs van vermogen' heeft de vanuit Zwitserland opererende Gelderse zakenman niet kunnen leveren, beweert Parry.

Concluderend: Franke kan de club niet overnemen omdat hij de schuld van Parry en zijn groep investeerders niet wil of kan aflossen. Hij lijkt met zijn terugtrekking de vlucht naar voren te nemen. Wat de Amerikanen betreft: als ze geen geld van Franke krijgen, is er in hun optiek ook geen deal meer.

ANP Supporters van Vitesse

Woordvoerder Van de Linde wijst namens Franke naar Parry. "Hij heeft de deal tussen ons opgezegd, omdat hij vond dat het onderzoek van de KNVB te lang duurde. Alle afspraken die wij met hem hebben gemaakt zijn onder de voorwaarde geweest dat Franke aandeelhouder zou worden. Dus hoefde hij niks te betalen tot hij aandeelhouder was. Wat Parry beweert, is echt onzin. Dat staat ook niet in de overeenkomst tussen hem en Franke."

Kan Vitesse het seizoen nu wel afmaken?

Ja, dat wel. Een groep Arnhemse zakenmensen zorgt ervoor dat alle uitgaven - onder andere personeelskosten, spelerssalarissen en stadionhuur - die Vitesse dit seizoen maakt om in eerste divisie te spelen, zijn afgedekt.

Maar verder is de club weer terug bij af. De Arnhemmers moeten op zoek naar een nieuwe redder in nood, waarbij de 17 miljoen schuld aan Parry nog steeds als een molensteen om de nek van de club hangt. De voorlaatste plaats op de ranglijst in de eerste divisie en de bekeruitschakeling woensdagavond tegen RKC maken Vitesse er ook niet meteen aantrekkelijker op voor eventuele geïnteresseerden.

Daar komt nog bij dat Vitesse uitstel bij de KNVB gaat aanvragen voor het inleveren van de jaarrekening. Om die goedgekeurd te krijgen moet de continuïteit zijn gewaarborgd en dat is nu weer probleem geworden. Mocht Vitesse geen uitstel krijgen, dan krijgt de club een boete of nog eens zes punten aftrek.