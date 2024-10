EPA Bewoners van Paiporta, in Valencia, vegen de straat schoon na het noodweer

NOS Nieuws • vandaag, 07:49 Zoektocht naar vermisten Spanje gaat verder, eerste dag van nationale rouw

De zoektocht naar vermisten als gevolg van het noodweer in het zuidoosten van Spanje gaat vandaag verder. Door de hevige regenval en daaropvolgende overstromingen kwamen al zeker 95 mensen om het leven. Vandaag is in het land de eerste dag van drie dagen van nationale rouw.

Hoewel er al meer dan 24 uur zijn verstreken na de catastrofale overstromingen, zijn er nog steeds steden die afgesloten zijn van de buitenwereld. Ook zitten volgens de Spaanse omroep RTVE 155.000 mensen zonder stroom in de zwaarst getroffen provincie, Valencia.

De eerste fase van de reddings- en opruimwerkzaamheden is inmiddels afgerond, zegt de president van de autonome gemeenschap Valencia, Carlos Mazón. Alle mensen die hun dak op waren gevlucht zijn volgens hem inmiddels gered.

Dodental kan nog oplopen

Vandaag gaan gespecialiseerde reddingswerkers van het leger met speurhonden op pad om tussen de modder en brokstukken te zoeken naar slachtoffers. Het dodental kan mogelijk dus nog oplopen. "We zijn helaas niet optimistisch daarover", zegt defensieminister Margarita Robles Fernández tegen de Spaanse radiozender Cadena Ser.

In Valencia wordt de kelder van een parkeerplaats gebruikt om de lichamen van slachtoffers in op te vangen. Zo moet de identificatie makkelijker verlopen.

5000 oproepen via 112

Er worden nog steeds veel mensen vermist, hoewel exacte aantallen niet bekend zijn. Valencia zegt in de afgelopen drie dagen bijna 5000 oproepen te hebben gehad via noodnummer 112. In die provincie vielen de meeste doden.

In het rampgebied viel in een dag tijd meer regen dan gewoonlijk in een jaar. De schade is daardoor nog niet volledig te overzien. Gebouwen zijn beschadigd en snelwegen zijn nog dicht. Het zal naar verwachting nog dagen duren voordat de belangrijkste wegen weer begaanbaar zijn. Op sommige plekken zijn rijbanen volledig weggevaagd door het water. Ook de treinen tussen Valencia en Madrid rijden in ieder geval tot en met zondag niet.

EPA In Paiporta is de supermarkt overstroomd

Ondertussen klinkt er steeds meer kritiek op de lokale overheid. Veel mensen werden verrast door het water, ook hulpdiensten waren niet goed voorbereid. Maar de leider van Valencia wijst de kritiek van de hand. De eerste waarschuwingen waren volgens hem al op zondag afgegeven. De overheid zou zich volgens hem strikt aan de protocollen hebben gehouden.

Bezoek premier

De Spaanse premier Sánchez brengt vandaag een bezoek aan Valencia. Hij gaat kijken bij het coördinatiecentrum van de hulpdiensten, om te zien hoe de reddingsacties verlopen. De leider van de oppositie, Alberto Núñez Feijóo, zal er ook bij zijn.

Het slechte weer is overigens nog niet voorbij. De buien verplaatsen zich vandaag naar het zuidwesten van Spanje. Daar wordt ook nog veel regen verwacht. Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke nieuwe overstromingen.

Inwoners zijn in tranen na het zien van de ravage:

1:25 Ravage rest na overstromingen Spanje: 'Het was verschrikkelijk'