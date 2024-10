Getty Ruud van Nistelrooij viert de bekerzege van Manchester United

NOS Voetbal • gisteren, 23:36 Van Nistelrooij leidt United naar zege in beker, Spurs kloppen City

Manchester United heeft z'n eerste - en wellicht enige - wedstrijd onder coach Ruud van Nistelrooij gewonnen. In de achtste finales van de League Cup, na de strijd om de FA Cup het tweede bekertoernooi in Engeland, werd thuis met 5-2 gewonnen van Leicester City.

Assistent-trainer Van Nistelrooij werd maandag na het ontslag van manager Erik ten Hag door de clubleiding naar voren geschoven als tijdelijke oplossing. Het heeft er alle schijn van dat hij binnenkort weer plaats moet maken. Volgens Engelse en Portugese media is de komst van Sporting-trainer Rúben Amorim slechts een kwestie van tijd.

AFP De 1-0 vertrekt van de voet van Casimiro

United, met Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee in de basis, kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een pegel van Casemiro en nog voor het eerste halfuur voorbij was had Alejandro Garnacho de 2-0 binnengelopen.

Bilal El Khannous deed kort daarop wat terug, maar Bruno Fernandes had via de muur succes met een vrije trap en Casimiro had geen moeite met de rebound, nadat hij zelf tegen de paal had gekopt. Zo stond het na 39 minuten al 4-1.

In de extra tijd van de eerste helft kroop Leicester weer wat dichterbij via Conor Coady, maar na rust was Fernandes alert bij een te korte terugspeelbal: 5-2.

Twee keer Gakpo voor winnend Liverpool

Cody Gakpo pakte op bezoek bij Brighton & Hove Albion een hoofdrol als spits van Liverpool, waar Arne Slot de meeste vaste basisspelers rust gaf. Onder anderen aanvoerder Virgil van Dijk zat op de bak, terwijl Ryan Gravenberch niet eens op het wedstrijdformulier stond.

Getty Cody Gakpo haalt uit, Jan Paul van Hecke kijkt toe

Gakpo bracht de bekerhouder na rust aan de leiding met een ferme knal in de verre hoek en nam halverwege de tweede helft ook de 0-2 voor zijn rekening. In de laatste tien minuten werd nog drie keer gescoord, maar de 2-3 van Brighton-speler Tariq Lamptey kwam te laat om Liverpool nog in de problemen te brengen.

Bij de thuisploeg, waar doelman Bart Verbruggen mocht toekijken, stonden Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer in de basis. Zaterdag treffen beide clubs elkaar weer, maar dan op Anfield in de Premier League.

Spurs kloppen City, maar verliezen Van de Ven

Nathan Aké startte bij Manchester City, maar hij kon niet voorkomen dat de topper tegen Tottenham Hotspur verloren ging. De Londenaren wonnen in eigen huis met 2-1 van de koploper in de Premier League, die niet op volle oorlogssterkte naar de hoofdstad was afgereisd.

Pro Shots Micky van de Ven verlaat met gebogen hoofd het veld

Het was echter niet alleen maar feest bij de thuisploeg: Micky van de Ven ging vlak na de vroege 1-0 van zijn ploeg aangeslagen van het veld. De verdediger beende de kleedkamertunnel in met wat leek op een hamstringblessure.