UEFA wil met nieuwe strategie één miljard euro investeren in vrouwenvoetbal

De nieuwe strategie heeft de naam 'Unstoppable' gekregen. Aan dit plan heeft de UEFA een aantal doelen verbonden. Zo is het de bedoeling 'voetbal de meest gespeelde teamsport voor vrouwen en meisjes in alle Europese landen te maken en tegelijkertijd het aantal professionele competities op het continent te vergroten'.

Uiteindelijk moeten er in 2030 zes volledig professionele competities en 5.000 profvoetbalsters in Europa zijn. Op dit moment gaat het om drie profcompetities en meer dan 3.000 profs.

Voortborduren

"Het Europese vrouwenvoetbal is nog nooit zo goed geweest. Nationale teams en clubs excelleren dankzij enorme investeringen, verbeterde competitiestructuren en duizenden opkomende professionele speelmogelijkheden. Het is onze belofte om te blijven investeren en de sport collectief vooruit te helpen."

De UEFA presenteerde in 2019 ook al een speciale strategie voor het vrouwenvoetbal: 'Time For Action'. Volgens de bond was die campagne succesvol en met 'Unstoppable' wil het daarop voortborduren.

Clubtoernooien

Binnen Europa is de Women's Champions League nu het enige internationale clubtoernooi. Daarin wordt nog gewerkt met een groepsfase en daarna een knock-outfase. Het plan is om het format aan te passen met een competitiefase, zoals dat dit jaar al is gedaan bij de mannen. Het verschil is dat er bij de vrouwen geen 36, maar 18 deelnemers zullen zijn.