NOS Asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel

NOS Nieuws • vandaag, 13:45 Rechter: elke dag dwangsom van 50.000 euro bij meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet zorgen dat er op geen enkel moment op de dag meer dan 2000 asielzoekers verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. De rechter legt het COA een dwangsom op van 50.000 euro per dag, met een maximum van 5 miljoen euro, voor elke keer dat dit aantal overschreden op.

De dwangsom geldt voor elk moment van de dag dat er meer dan de afgesproken 2000 asielzoekers op het terrein verblijven. Het gaat dus niet alleen om het aantal asielzoekers dat in Ter Apel overnacht. Het COA ging daar wel van uit, terwijl de gemeente ook kijkt naar de bezetting overdag.

De dwangsom is lager dan de 75.000 euro die was geëist, maar wel een stuk hoger dan na het kort geding in januari. Toen moest het COA voor elke overtreding 15.000 euro betalen.

Het is nog steeds overvol in het aanmeldcentrum, met als gevolg dat de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, en het COA twee weken geleden opnieuw tegenover elkaar in de rechtszaal stonden.

Andere keuze

Westerwolde vindt dat het opvangorgaan meer kan doen om ervoor te zorgen dat het niet te vol is op het terrein. Doel daarvan is druk en overlast bij asielzoekers, werknemers en de omgeving te voorkomen. Zo zou het soms lang duren voordat het COA door gemeenten aangeboden locaties in gebruik neemt, aldus de gemeente Westerwolde.

Burgemeester Jaap Velema stelde ook dat voor meer draagvlak er een andere keuze gemaakt kan worden in wie op het terrein zijn, zoals minder overlastgevende asielzoekers en meer gezinnen. Een betere samenwerking tussen het COA en het ministerie van Asiel en Migratie zou bovendien kunnen leiden tot het vinden van meer opvangplekken.

Het COA zei juist niet meer te kunnen doen. Opvanglocaties in het hele land zitten zo goed als vol en meer vragen van medewerkers kan niet, zei bestuurder Milo Schoenmaker. Ook stelde het COA dat een nieuwe, hogere dwangsom geen verschil zou maken in de werkwijze van het orgaan. "We zitten in volle sprint, er zit geen rek meer in", klonk het in de rechtszaal.

Dwangsom van 1,5 miljoen

Het was het tweede kort geding dat Westerwolde heeft aangespannen tegen het COA. Begin dit jaar bepaalde de rechter dat het COA het aantal asielzoekers in Ter Apel moest terugbrengen tot 2000. Voor iedere dag dat het die grens zou overschrijden, moest de opvangorganisatie een dwangsom betalen van 15.000 euro, met een maximum van 1,5 miljoen euro. Die maximale dwangsom werd in juni bereikt en is ook betaald door het COA.