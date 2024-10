AFP In de Filipijnen wordt een man getest op tbc

vandaag, 09:31 WHO: hoogste aantal mensen met tuberculose ooit

Vorig jaar hadden ruim acht miljoen mensen de infectieziekte tuberculose, blijkt uit een rapportage van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat is het hoogste aantal dat gemeten is sinds de gezondheidsorganisatie begon met het bijhouden van het aantal besmettingen.

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die meestal in de longen zit. De infectie wordt veroorzaakt door bacteriën in de lucht en kan besmettelijk zijn. Het kan worden overgedragen door niezen en hoesten. Mensen met tuberculose, een ziekte die ook wel tering wordt genoemd, kampen met bijvoorbeeld gewichtsverlies, nachtzweten, vermoeidheid en hoesten. Zonder de juiste behandeling kan de ziekte dodelijk zijn.

Volgens de WHO stierven vorig jaar ongeveer 1,25 miljoen mensen aan tbc. Tijdens de coronapandemie was covid-19 de infectieziekte die tot de meeste doden leidde, maar inmiddels is tbc weer de infectieziekte met de meeste doden tot gevolg, stelt de WHO. Tbc veroorzaakte in 2023 twee keer zo veel doden als hiv.

'Schandalig'

Tbc is goed te behandelen met medicijnen. Toch maakt de infectieziekte nog veel mensen ziek en dat vindt de directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO "schandalig", omdat er volgens hem "genoeg middelen zijn om het te voorkomen, op te sporen en te behandelen".

Vooral in Zuidoost-Azië, Afrika en landen in het westelijk deel van de Stille Oceaan worden mensen getroffen door tbc. Daar woont ongeveer de helft van de acht miljoen mensen die met tbc zijn besmet. Wereldwijd blijft het aantal mensen dat sterft aan tbc wel dalen en het aantal mensen dat besmet raakt groeit minder hard.

Artsen zonder Grenzen riep eerder deze maand samen met andere organisaties het Amerikaanse bedrijf Cepheid op tot het goedkoper maken van tests om tbc mee op te sporen. In de open brief vroeg het artsencollectief het bedrijf te helpen om tests wereldwijder beschikbaar te maken en "prioriteit te geven aan de levens van mensen".

In Nederland registreerde het RIVM in 2023 bij 710 mensen in Nederland de ziekte tbc, 12 procent meer dan het jaar daarvoor. 80 procent van de mensen met tbc in Nederland komt uit het buitenland, van wie de meesten uit Eritrea. 471 patiënten hadden tbc in de longen en 213 open tbc, die besmettelijk is.