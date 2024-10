AFP President Biden op bezoek in Baltimore

AmerikaKiest: Biden noemt Trump-kiezers 'afval' • RFK moet op stembiljet blijven

Kandidaten die duizenden kilometers afleggen, campagnes van honderden miljoenen dollars en peilingen met kleine marges: de eindfase van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is ongemeen spannend.

In de laatste week voor de verkiezingen houdt de NOS de gebeurtenissen onder meer bij in dit dagelijkse verzamelartikel.

Het laatste nieuws:

Biden noemt Trump-aanhangers 'afval'

De Amerikaanse president Biden heeft de Harris-campagne in grote verlegenheid gebracht door Trump-aanhangers "afval" te noemen. Hij deed dat toen hij in een gesprek met latino-kiezers inging op de belediging uit het Trump-kamp dat Puerto Rico een berg drijvend afval is. Biden noemde Puerto Ricanen juist "fatsoenlijke, integere mensen. Het enige afval dat ik zie drijven, is zijn aanhangers."

0:16 'Het enige afval wat ik zie zijn Trump-aanhangers'

De typering is opvallend omdat Harris juist benadrukt dat ze Trump aanvalt, maar zijn kiezers respecteert. Bij rechtse media overschaduwde de opmerking de berichtgeving over Harris' slotpleidooi. "Biden laat masker vallen", kopte Breitbart en Fox News trok een vergelijking met Hillary Clintons omschrijving basket of deplorables, waarmee ze Trump-aanhangers in 2016 voor idioten uitmaakte. Op een Trump-rally eiste senator Rubio, zelf latino, excuses. Biden probeerde via X de schade te beperken: "Ik noemde de hatelijke retoriek over Puerto Rico van een Trump-aanhanger afval."

RFK blijft in swing state op het stembiljet

Het Hooggerechtshof weigert het verzoek van Robert Kennedy junior om zijn naam van stembiljetten te halen in swing states Michigan en Wisconsin. RFK trok zich in augustus terug als presidentskandidaat en sprak zijn steun uit voor Trump. Zijn naam op het stembiljet zou het aantal stemmen kunnen drukken voor Trump, met wie hij een deel van de achterban deelt. De staten waarschuwden echter dat het stemmen in beide staten al is begonnen en er daarom geen aanpassingen meer kunnen worden doorgevoerd.

Levenslang voor Pelosi-aanvaller

De complotdenker die twee jaar geleden de man van Democraat Nancy Pelosi ernstig verwondde, krijgt levenslang. Een jury in Californië bevond hem schuldig aan kidnapping en inbraak. Hij had eerder in een federaal proces al 30 jaar cel gekregen. David DePape sloeg Paul Pelosi met een hamer toen hij diens vrouw probeerde aan te vallen. De familie noemt de straf rechtvaardig en zegt dat er geen dag voorbijgaat zonder dat er aan de aanval wordt gedacht en dat er angst is voor herhaling. DePape is van plan in hoger beroep te gaan. Zijn advocaat zegt dat hij vanwege zijn mentale problemen vatbaar was voor extreme complottheorieën.

Ruim 50 miljoen Amerikanen hebben al gestemd

Met iets minder dan een week te gaan tot de verkiezingen hebben ruim 50 miljoen Amerikanen al gestemd. Dat is ongeveer een derde van het totaalaantal kiezers uit 2020 en ongeveer een vijfde van alle kiesgerechtigden in het land, zo'n 244 miljoen. Volgens experts die de cijfers bijhouden is het aantal vroege stemmers ruwweg verdeeld tussen poststemmen en kiezers die naar het stembureau kwamen.

Opvallend is het hoge percentage geregistreerde Republikeinen dat al stemde: 36 procent van de stemmen tegen 39 procent Democraat. Bij de vorige verkiezing lagen die cijfers uiteindelijk veel verder uiteen: 45 procent Democraat en 31 procent Republikein. Overigens kan die ook dit keer verhouding nog veranderen, Democraten stemmen vaker later. In 2020 stemden ruim 100 miljoen mensen eerder dan de verkiezingsdag, maar dat kwam ook door de verregaande coronamaatregelen die toen golden.

Trump-rechter blijft zitten

Rechter Aileen Cannon is niet van plan zich te laten vervangen in de zaak tegen de man die een aanslag wilde plegen op Trump. De advocaten van de verdachte hadden daarop aangedrongen omdat Cannon is benoemd door Trump, in het verleden uitspraken in zijn voordeel heeft gedaan en wordt geprezen door de oud-president. Cannon kreeg de zaak willekeurig toegewezen. Ze zegt onpartijdig te zijn. "Ik heb geen enkele relatie tot het slachtoffer", zei ze over Trump. Cannon is ook de rechter in het proces over het achterhouden van geheime documenten van Trump. Ze zette een streep door vervolging met haar oordeel dat de aanstelling van een speciaal aanklager onrechtmatig was, een redenering waar juridisch experts grote vraagtekens bij zetten.

De campagnes:

Harris houdt slotpleidooi op significante plek

Precies op de plek waar Donald Trump vier jaar geleden de bestorming van het Capitool in gang zette, heeft Kamala Harris haar eigen visie voor de VS gepresenteerd. "Het hoeft niet zo te gaan", drukte ze kiezers op het hart over de plannen van Trump. "Als hij wordt gekozen, dan zal hij daar naar binnen lopen met een lijst aan vijanden", zei terwijl ze naar het Witte Huis achter haar wees. "Als ik verkozen word, kom ik binnen met een to-dolijst." Op de speech was een enorme menigte afgekomen, volgens de campagne zelf rond de 75.000 mensen. Daarmee zou ze haar eigen record van 30.000 bezoekers voor een bijeenkomst met Beyoncé hebben verdubbeld en ook meer aanhangers hebben getrokken dan Trump bij de Capitoolbestorming, waar toen ruim 50.000 mensen op af kwamen.

1:37 Harris' laatste toespraak: 'Trump heeft een vijandenlijst, ik een takenlijst'

Trump weigert in te gaan op Puerto Rico-opmerking

In een gesprek met de pers weigerde Trump in te gaan op de beledigende opmerking dat Puerto Rico een berg drijvend afval is. Die uitspraak deed een komiek maandag in aanloop naar een speech van de Republikeinse kandidaat. Trump zei nog nooit te hebben gehoord van de gewraakte komiek. Trump vulde aan alleen maar liefde te hebben gevoeld op de bijeenkomst in Madison Square Garden. "Het was een feest van liefde, absoluut een feest van liefde. Een eer om daar onderdeel van te zijn geweest." 'Love fest' was overigens ook de typering die Trump gebruikte voor de bestorming van het Capitool.

Klein protest van Puerto Ricanen bij Trump-bijeenkomst

Een klein groepje betogers wachtte Trump op bij een bezoek aan Allentown in de staat Pennsylvania. Ze droegen vlaggen van het eiland en scandeerden "immigranten maken de VS groots". De komst van Trump werd als saillant gezien omdat de bevolking van Allentown in meerderheid latino is, een groep waarbij Trump onder vuur ligt vanwege de afval-opmerkingen van komiek Hinchcliffe.

De komende dag

Bemoedigende economische cijfers

Het ministerie van Handel publiceert later vandaag kwartaalcijfers over het bruto nationaal inkomen, de totaalwaarde van geleverde diensten en producten in het land. De verwachting is dat de cijfers iets zijn teruggelopen ten opzichte van het tweede kwartaal, maar dat er nog altijd een robuuste groei zal zijn van rond de 2,5 procent. In combinatie met teruglopende inflatie en stijgende looncijfers is dit positief nieuws over het verkiezingsthema dat Amerikanen consequent op nummer 1 zetten.

Harris voert campagne met J.Lo

Jennifer Lopez voert vandaag campagne met Harris in Las Vegas. Met de van oorsprong Puerto Ricaanse zangeres en actrice zal de Democraat proberen de grote latino-gemeenschap in swing state Nevada aan te spreken: iets meer dan een kwart van de bevolking is daar van Latijns-Amerikaanse afkomst.

Donald Trump zet Brett Favre in

Trump heeft vandaag bijeenkomsten gepland in swing states North Carolina en Wisconsin. In die laatste staat deelt hij het podium met de legendarische quarterback Brett Favre, nog altijd een van de grootste helden van het American footballteam Green Bay Packers.

