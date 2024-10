Flickr.com/Aleksey Gnilenkov

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 22:19 Kolonie termieten gevonden in huis Nuenen

In een huis in Nuenen is een kolonie termieten gevonden. Het is een zeldzaamheid dat de diertjes in Nederland worden aangetroffen.

De gemeente Nuenen is al een jaar op de hoogte van de termieten in de Larikslaan. Ze zijn toen door een extern bedrijf bestreden en de omgeving is een tijdlang gemonitord. De gemeente zet dat werk nu voort en neemt de kosten voor langdurige monitoring in de wijde omgeving op zich.

Het is voor een leek erg lastig om termieten te zien. "Termieten blijven zoveel mogelijk onder de grond," vertelt Aron Kuipers, expert van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen aan Omroep Brabant. "Vaak nemen ze bijvoorbeeld een houten hekwerk als doelwit; daar kunnen ze direct vanuit de grond in kruipen."

Tekenfilms

Kuipers wijst erop dat termieten het hek niet verslinden, zoals in tekenfilms gebeurt. "De buitenkant laten ze meestal intact, waardoor je het nagenoeg niet ziet. "Ze nemen hier een hapje, daar een hapje. Er zijn ongeveer 10.000 termieten nodig om één gram hout op te eten."

Termieten richten pas echte schade aan als de kolonie zich goed heeft kunnen ontwikkelen. Dat kan zo'n zeven jaar duren. Dan vliegt de koningin uit om een nieuwe plek te vinden. Dat is het moment dat de beestjes gespot worden.

Dat gebeurde ook in Nuenen. Het kan dus dat de dieren al jaren in de omgeving verbleven. Volgens Kuipers hebben de dieren niet veel schade aangericht in het huis in Nuenen.

Lokaas

Vorig jaar werden termieten gevonden in Rijnsburg, in Zuid-Holland. Die hadden daar schade veroorzaakt aan twee woningen. De wethouder van de gemeente Katwijk zei toen dat in Nederland vijf gemeenten met termieten te maken hebben. De gemeente Katwijk kreeg van het ministerie van Landbouw 170.000 euro voor de bestrijding van de diertjes.

De gemeente Nuenen houdt de komende drie jaar de omgeving in de gaten. Dat houdt in dat er overal in de omgeving lokaas, bijvoorbeeld houtstaven, wordt geplaatst. Vervolgens worden deze gecontroleerd op aantastingen door termieten.

Kuipers denkt dat de diertjes zich niet door de hele omgeving hebben verspreid. "In tegenstelling tot mieren fladderen termieten maar wat. Als het hard waait, komen ze wel iets verder, maar het is niet zo dat heel Nuenen in één bruidsvlucht overgenomen zal worden." Het is niet duidelijk hoe de dieren in Nuenen zijn gekomen, maar Kuipers denkt dat het is gebeurd via de import van exotische planten.