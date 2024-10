Archeologen in Engeland vinden 3500 jaar oude houten schep

In het Verenigd Koninkrijk hebben archeologen een 3500 jaar oude houten schep opgegraven. Archeologen spreken van een bijzondere vondst. De schep dateert mogelijk uit de Bronstijd, schrijft de BBC .

De eikenhouten schep werd gevonden tijdens graafwerkzaamheden in een geul aan de zuidkust van Engeland, vlak bij de stad Bournemouth. Volgens een archeologisch instituut is de schep een van de oudste houten voorwerpen die ooit in het land zijn gevonden.