AFP Bloemenzee bij het stadhuis van Southport

NOS Nieuws • vandaag, 18:31 Verdachte steekpartij Southport ook aangeklaagd voor terrorisme

De jongen die in juli drie meisjes doodstak bij een dansles in de Engelse plaats Southport, wordt nu ook verdacht van terrorisme. De politie heeft in zijn huis een handboek van al-Qaida aangetroffen. Ook is het gif ricine gevonden, wat hij waarschijnlijk zelf heeft geproduceerd.

De nieuwe aanklachten staan niet in direct verband met de mesaanval. De politiechef benadrukte dat de aanval op de dansschool niet als terroristische daad wordt gezien. Daarvoor zou een motief bekend moeten zijn. Er is ook geen gif gevonden bij het buurtcentrum waar de dansles plaatsvond.

De verdachte bezat een pdf-bestand van een trainingshandleiding van al-Qaida, die volgens de aanklacht wijst op "het uitvoeren of voorbereiden van een terroristische daad." Ricine wordt gezien als biologisch wapen.

Het is een dodelijk gif dat wordt geproduceerd door de zaden van de wonderboom. Een kleine hoeveelheid ervan kan ertoe leiden dat organen uitvallen. Er bestaat geen vaccin of antigif tegen.

De 17-jarige jongen, die inmiddels 18 is, was al aangeklaagd voor moord op drie kinderen en tien pogingen tot moord. Op 29 juli begon hij bij een buurtcentrum om zich heen te steken. Er was op dat moment een dansles voor kinderen aan de gang met een Taylor Swift-thema. Drie meisjes van 6, 7 en 9 jaar kwamen om het leven.

Hevige rellen

De aanval was het startpunt van hevige rellen. Die begonnen in Southport, maar verspreidden zich naar steeds meer plekken in het land. Extreemrechtse groepen gebruikten de mesaanval om woede tegen immigranten aan te wakkeren. Op sociale media gingen na de steekpartij geruchten dat de dader een islamitische asielzoeker was.

Dat was niet zo: de politie maakte kort daarop bekend dat de verdachte is geboren in Wales. Ook zei de politie al snel na de aanval dat ze niet uitgingen van een terroristisch motief en dat de dader alleen had gehandeld.

De rechtszaak staat gepland in januari.