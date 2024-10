EPA Kirchberg ob der Donau

NOS Nieuws • vandaag, 17:18 50 mensen beveiligd na moord op Oostenrijkse burgemeester

Een jager die gisteren in Oostenrijk de burgemeester van Kirchberg ob der Donau en een gepensioneerde agent doodschoot, is nog altijd voortvluchtig. Omdat de verdachte, de 56-jarige Roland Drexler, door de politie "zeer gevaarlijk" wordt genoemd, krijgen zo'n vijftig mensen die mogelijk ook risico lopen beveiliging.

De politie heeft hen op een veilige plek ondergebracht. Andere inwoners in het dorp wordt aangeraden thuis te blijven. De opsporingsdiensten tasten in het duister over de verblijfplaats van de verdachte. Daarom zijn ook buurlanden Duitsland en Tsjechië geïnformeerd.

Mensen in de omgeving worden opgeroepen om niet het bos in te gaan, omdat de man zich daar mogelijk schuilhoudt. De politie vermoedt dat hij gewapend is. Hij zou twee geweren en een pistool bij zich hebben. Wie hem tegenkomt, wordt afgeraden om contact te leggen en meteen melding te doen.

Jachtconflict

De burgemeester van het dorpje in Opper-Oostenrijk werd gisterochtend doodschoten. De dader zou zijn slachtoffer eerst met de auto hebben gevolgd. Toen beiden uitstapten heeft hij een kogel op de burgemeester afgevuurd. Die vluchtte gewond een weiland in, maar kon niet voorkomen dat hij alsnog werd doodgeschoten met een geweer.

Daarna zocht de schutter het tweede slachtoffer, een gepensioneerde politieagent en jager, thuis op. Die werd verrast toen de dader opeens in zijn woonkamer stond en hem doodschoot. Daarna sloeg de moordenaar, vermoedelijk dus Roland Drexler, op de vlucht. Met voertuigen en speurhonden is naar hem gezocht, tot nu toe zonder resultaat.

Als mogelijk motief worden een hoog opgelopen conflict over de jacht genoemd. De man stond in het dorp bekend als problematisch en opvliegend, schrijft de publieke omroep ÖRF. Ook gaan in de omgeving verhalen dat hij verboden vallen zette, tot ongenoegen van jagers en boeren.