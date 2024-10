NOS Schaatsen • vandaag, 19:01 • Aangepast vandaag, 19:48 Shorttrackers winnen gemengde aflossing, gele kaart Velzeboer op 1.500 meter

De Nederlandse shorttrackers zijn de slotdag van het eerste wereldbekerweekend in Canada begonnen met een gouden medaille. In de finale van de gemengde aflossing waren Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Sjinkie Knegt en Jens van 't Wout sneller dan Zuid-Korea (zilver), Canada (brons) en de Verenigde Staten.

De finale van de mixed relay in Montreal was al gauw een strijd tussen niet vier, maar twee landen. Na een vroege valpartij van Canada en de Verenigde Staten bleven Nederland en Zuid-Korea samen over. In de slotronden nam Van 't Wout de koppositie op fraaie wijze over en gleed soeverein naar de zege.

World Tour Montreal bij de NOS De World Tour (voorheen wereldbeker) bestaat deze winter uit zes evenementen, die allemaal live te volgen zijn bij de NOS. De eerste is dit weekend in Montreal. Zondag is de World Tour vanaf 18.25 uur te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het commentaar is van Joris van den Berg.

Voor de Dutch Lions, zoals de Nederlandse ploeg heet in het nieuwe format van het wereldbekercircuit, is het na de gouden medaille van Xandra Velzeboer op de 1.000 meter zaterdag de tweede gouden medaille van het eerste wereldbekerweekend.

Gele kaart Velzeboer op 1.500 meter

Xandra Velzeboer plaatste zich een half uur na de aflossingsrace niet voor de finale van de 1.500 meter. Ze kreeg een gele kaart wegens twee straffen en daarmee werd haar een finaleplaats ontzegd. Vlekkeloos ging het toch al niet: ze finishte haar heat als derde en moest hopen een kwalificatie als een van de tijdsnelsten. Zo ver kwam het niet.

De andere Nederlandse op de mijl, de 19-jarige Zoe Deltrap, haalde de finale ook niet. Nadat ze via de herkansingen knap de halve finales had gehaald, finishte ze in die halve eindstrijd als voorlaatste in haar heat.

Suzanne Schulting, meervoudig wereldkampioen op de 1.500 meter, is er niet bij in Montreal. Ze slaat de opening van de World Tour over wegens een terugval in haar revalidatie.

Knegt strandt in kwartfinales 1.000 meter

In de kwartfinales van de 1.000 meter voor mannen kende Knegt een moeilijke race. De Nederlander, die weer eens geselecteerd werd door bondscoach Niels Kerstholt in Montreal, kreeg een straf voor een actie in de laatste ronde. Weg halvefinaleplaats. Ook Daan Kos redde het niet.

Van 't Wout plaatste zich wel voor de halve finales, straks om 20.17 uur. Moeiteloos reed hij in zijn heat bij de beste twee.

Later op de avond rijden de vrouwen nog de 500 meter, met Angel Daleman, Xandra Velzeboer en Michelle Velzeboer. De mannen komen nog het ijs op voor de aflossing.

Terug naar Montreal

Het tweede wereldbekerweekend (1 tot en met 3 november) van de World Tour stond gepland in Salt Lake City, maar die is verplaatst naar Montreal, de baan waar de shorttrackers nu ook rijden. De baan in het Amerikaanse Salt Lake is vanwege gebreken in de boarding om veiligheidsredenen afgekeurd.