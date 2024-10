Real Madrid opent onderzoek naar racisme van fans richting Lamine Yamal

Real Madrid is een onderzoek gestart naar racisme tijdens El Clásico. Volgens de club hebben Real-fans Barcelonaspeler Lamine Yamal racistisch bejegend, meldt Reuters.

Yamal maakte de derde goal van de wedstrijd en was dus belangrijk bij de Catalaanse oorwassing van Real Madrid. Barcelona won de Clásico met 0-4. Na zijn goal maakte de 17-jarige aanvaller een vreugdegebaar dat Cristiano Ronaldo ook maakte toen hij bij Real Madrid speelde.

Marokkaanse roots

De reactie van Madrid-fans was niet mals en volgens de club en persbureau Reuters werd de aanvaller het slachtoffer van racistische en xenofobe opmerkingen, vanwege zijn Marokkaanse en Equatoriaal-Guinese roots. FC Barcelona heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

"Real Madrid veroordeelt elke vorm van racisme, xenofobie of geweld in het voetbal, en sport in het algemeen, en betreurt de beledigingen die sommige fans hebben geroepen ten zeerste", meldt de club.