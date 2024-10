Georgische Droom wint onrustig verlopen parlementsverkiezingen 

De partij belooft dat een goede band met Rusland tot stabiliteit en vrede leidt. De kant van het Westen kiezen zou volgens de partij leiden tot oorlog, zoals in Oekraïne. Georgië werd zelf in 2008 binnengevallen door Rusland.

Intimidatie bij de stembus

EU-toetreding in de ijskast

Georgische Droom nam de laatste tijd behalve een pro-Russische ook een toenemend autoritaire houding aan. Het voerde onder meer de buitenlandse agenten-wet en de anti-lhbti-propagandawet in. Het Europees Parlement noemt deze koers anti-democratisch. Het kandidaat-lidmaatschap van het land is door Brussel in de ijskast gezet en de onderhandelingen over toetreding zijn gestaakt.