ANP Colin Veijer

NOS Sport • vandaag, 08:21 Motorcoureur Veijer derde in Thailand, Alonso pakt recordzege in Moto3-klasse

Motorcoureur Colin Veijer is als derde geëindigd in de GP van Thailand. De Moto3-coureur stelde pas in de laatste bocht zijn podium veilig.

De overwinning ging naar de Colombiaan David Alonso, die daardoor recordhouder werd. Hij passeerde dit seizoen maar liefst twaalf keer als eerste de finish, geen Moto3-coureur deed dat hem voor.

Alonso en Veijer moesten er wel hard voor werken in Thailand. Het had hard geregend voor de start, maar omdat de baan genoeg was opgedroogd startte iedereen op droogweerbanden.

Veijer leidt

Door die regen was de start echter wel uitgesteld en de race ingekort. De favorieten hadden daardoor geen tijd te verliezen en gingen vrijwel meteen bij elkaar in de aanval. In de derde ronde greep Veijer de leiding.

Die werd echter bruusk van hem afgenomen door Alonso, waardoor de 19-jarige Nederlander weer moest achtervolgen. Veel positiewisselingen - en een klein miezerbuitje later - maakten vijf coureurs nog kans op de zege met nog slechts een paar bochten te gaan.

Botsing

Alonso bleef uit de problemen en won, maar daarachter was het chaos. Veijer hield het hoofd koel en reed ondanks een botsing met Taiyo Fususato, die daarbij ten val kwam en glijdend over de finish kwam, naar de derde plaats.

Het Moto3-seizoen zit er nog niet op. Veijer komt nog twee keer in actie: in Maleisië (3 november) en Spanje (17 november). De Nederlander staat derde in het kampioenschap, Alonso heeft zijn titel al veiliggesteld.