Van Duijvenbode en Noppert naar kwartfinales EK darts, vanavond Van Gerwen

Ook Danny Noppert kwam in de middag in actie. Hij rekende op zijn beurt af met de Belg Mike De Decker: 10-6

Wederopstanding

Van Duijvenbode maakt indruk op het EK. Hij plaatste zich met de hakken over de sloot als 32e en nam het in de eerste ronde op tegen de als eerste geplaatste Martin Schindler. De Duitser was de uitgesproken favoriet voor die partij, maar Van Duijvenbode won, terwijl hij in de voorbije maanden niet kon imponeren.

De wederopstanding van 'The Aubergenius' zette zich verder voort in de tweede ronde, want ook deze zaterdag was hij uin vorm. Hij trok de ene na de andere leg naar zich toe en pakte al snel een 4-1 voorsprong op Gurney. De Noord-Ier verkleinde nog heel even de achterstand naar 6-4, maar kon in het restant van de partij geen vuist maken.