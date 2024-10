ANP Minister Faber voor de vergadering van het kabinet

NOS Nieuws • vandaag, 11:37 Faber over asielbeleid: of het linksom of rechtsom gebeurt, maakt niet uit

Minister Faber is blij met het akkoord dat de coalitiepartijen onder leiding van premier Schoof vannacht sloten over asiel. Na uren praten werden de partijen het eens. Een van de afspraken is dat het noodrecht, dat Faber aanvankelijk wilde inzetten, van tafel gaat, maar dat er wel andere vergaande maatregelen komen.

Ook het kabinet praat vandaag nog over de plannen, maar Faber noemde het vanochtend voor de vergadering al een mooi pakket: "Ik wil het strengste asielbeleid ooit uitvoeren, of dat nou linksom is of rechtsom, dat maakt mij niet uit. Het gaat om het doel om grip te krijgen op migratie."

'Dragende motivering nog te gebruiken'

Faber zei ook dat ze snel met voorstellen naar buiten zal komen. "Een deel van de wetgeving is al af, ik ben daar heel positief over." Op de vraag of de zogeheten dragende motivering die Faber zou leveren voor het noodrecht nu in de prullenbak gaat, antwoordde ze dat ze niets weggooit: "Er staan hele mooie dingen in die ik kan gebruiken voor de andere wetgeving."

Faber zei verder dat Nederland minder aantrekkelijk voor asielzoekers wordt als de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd wordt afgeschaft. Ze staat ook positief tegenover de plannen om het beleid voor Syrische asielzoekers aan te scherpen: "Dat is een hele grote groep die Nederland binnenkomt. Als we dat fors kunnen indammen, zet dat zoden aan de dijk."