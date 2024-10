Verstappen jaagt op zesde Mexico-zege en wereldtitel, McLaren opent de aanval

Norris vier dagen na Amerikaanse GP nog ontstemd

"Het maakt Max niet uit of hij als eerste, tweede of derde over de streep komt", zegt Lando Norris in Mexico. "Hij is alleen maar bezig met mij verslaan. Dat is hem gelukt. Zijn intenties zijn duidelijk en zijn positie is door zijn WK-voorsprong veel sterker dan de mijne."

"Max is erg goed in wat hij doet. Het is extreem moeilijk hem te passeren. Ik heb dit seizoen veel aanvaringen met hem voorkomen. Dat hadden ook enorme crashes kunnen zijn. Moet ik agressiever racen? Misschien. Ik zal zeker iets moeten veranderen in mijn rijstijl. Ik ben niet perfect, maar het is ook niet zo dat ik alles fout doe."

"Ik heb Max niet gesproken. Dat hoeft ook niet. Hij vindt dat hij goed zat en ik vind dat ík goed zat. Ik ben het niet eens met de straf en denk dat veel fans aan mijn kant staan. Ik reed vooraan, zat er ruim een wagenlengte voor en was niet meer de aanvallende partij. Max viel aan, ik moest verdedigen en ontwijken. Als hij op de normale plek had geremd had hij me nooit kunnen pakken. Max remde veel te laat en heeft daarvan geprofiteerd."