ANP VVD-fractievoorzitter Yesilgöz woensdag bij het Catshuis

NOS Nieuws • vandaag, 16:45 Catshuisoverleg over 'asieldeal' weer begonnen, veel vragen van VVD en BBB

De vier coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB zijn weer bij elkaar op het Catshuis om met premier Schoof te overleggen over de 'asieldeal' die de partijen willen sluiten. De verwachting is dat de partijen er vanavond uitkomen en dat de ministerraad morgen formeel besluit de afspraken zo snel mogelijk uit te voeren.

Wel hebben VVD en BBB nog vragen. VVD-leider Yesilgöz heeft "een heel positieve grondhouding", zei zij gisteren. "Dat is nog steeds zo", zegt ze vandaag. "Maar we hebben nog wel wat vragen. Of het ook echt zo kan, hoe pakt het uit? En af en toe mag het ook wat strenger."

Op vragen van journalisten of dit niet een spelletje is van de VVD om een kritisch beeld neer te zetten, reageert Yesilgöz ontkennend. "Dat is een verkeerd frame." De VVD-fractie staat achter de maatregelen die "binnen het domein van het hoofdlijnenakkoord" vallen, zegt zij.

Wat zij daar precies mee bedoelt, is nog niet duidelijk. Gisteren werd duidelijk dat de 'asieldeal' voor het grootste gedeelte gaat om een uitwerking van afspraken die de vier partijen al maakten in het coalitieakkoord. Maar er zijn ook wat nieuwe afspraken.

Die gaan over het mogelijk veilig verklaren van regio's in Syrië en het daardoor kunnen afwijzen en terugsturen van Syrische asielzoekers. Ook nieuw is dat toekomstige verblijfsvergunningen maximaal drie jaar geldig zullen zijn. Daarnaast wordt de spreidingswet mogelijk nog dit jaar ingetrokken. En de taakstelling voor gemeenten om statushouders een huis aan te bieden vervalt. Er is al veel kritiek te horen van belangenorganisaties en gemeenten.

Vragen en kanttekeningen

Ook BBB-leider Van der Plas heeft nog "vragen en kanttekeningen" bij het concept dat op tafel ligt. "Die gaan we intern aan tafel bespreken." Van der Plas vindt dat de partijen daar de tijd voor moeten nemen die nodig is. "Dit is een serieus iets en daar moeten we doordacht met elkaar toe komen."

PVV-leider Wilders en waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven moesten met de deal hun grootste verschillen overbruggen. Nu moeten zij hun voorstel aan de andere twee partijen uitleggen. "Ik hoorde dat die er zeer optimistisch in zaten", zegt Van Vroonhoven. "Ik hoop dat we er snel uit kunnen komen. Want dan hebben we een fors asielpakket, binnen de rechtsstatelijke lijnen."

Wilders heeft om de deal mogelijk te maken zijn grote wens opgegeven om maatregelen via het noodrecht in te voeren. Die hadden snel genomen kunnen worden omdat de Tweede en Eerste Kamer dan pas achteraf over de maatregelen kunnen stemmen. Wilders wil pas iets over de deal zeggen als die rond is.