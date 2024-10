Nederlandse krijgsmacht krijgt vredesprijs

De Nederlandse krijgsmacht ontvangt de Carnegie Wateler Vredesprijs. Dat is op de Nobelprijs na de oudste vredesprijs ter wereld, toegekend door de Carnegie Stichting in Nederland. De Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Marechaussee ontvangen de eer voor hun inzet in meer dan tachtig vredesmissies wereldwijd.