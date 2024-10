Vakantieparken overtreden privacywet door gebruik gezichtsherkenning

De toezichthouder begon het onderzoek na tips van bezoekers die verbaasd waren over de werkwijze op de vakantieparken. "Vroeger mochten bezoekers met een pasje of polsbandje het zwembad in en nu werd opeens gezichtsherkenning ingezet", zegt vicevoorzitter Monique Verdier.

De AP neemt de zaak hoog op. "Dit is zeer ernstig. Je mag mensen niet onder druk zetten om hun biometrische gegevens af te staan", zegt ze. "En toch was dat wat er gebeurde." De vakantieparken vertelden de bezoekers ook niet dat ze de mogelijkheid hadden moeten krijgen om op een andere manier binnen te komen.

Polsbandje of toegangspas

"De mensen vroegen zich af of het is toegestaan om gezichtsherkenning te gebruiken bij volwassenen en kinderen voor de entree van een zwembad", zegt een woordvoerder van de AP. Volgens hem voelden sommige bezoekers zich gedwongen om akkoord te gaan met de gezichtsherkenning.

In de privacywet staat dat dat niet mag. "Het is eigenlijk altijd verboden om gezichtsherkenning voor dit doel in te zetten", legt de woordvoerder uit. Het mag wel als bezoekers informatie krijgen over de gezichtsscan. Zo moet het park onder meer delen hoe lang gegevens bewaard blijven en wie de gegevens ontvangt.