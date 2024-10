Trump beticht Britse regering van inmenging bij verkiezingen

Het verkiezingsteam van Donald Trump heeft een klacht ingediend bij de Federale Verkiezingscommissie (FEC) over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen.

Hoewel dit wellicht doet denken aan het Mueller-rapport over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016, gaat het hem niet om Rusland, maar om de Britse Labourpartij.

In het inmiddels verwijderde bericht stond dat bijna honderd Labour-leden de komende weken gingen helpen bij de Amerikaanse verkiezingen. Er werd ook vermeld dat er nog tien plekken beschikbaar waren voor vrijwilligers om te helpen bij de Democratische campagne in 'swing state' North Carolina.

Er gelden strenge regels voor het doneren van geld, goederen of andere bijdragen aan Amerikaanse kandidaten. In de klacht stelt Trumps campagneteam dat het sturen van vrijwilligers vanuit het Verenigd Koninkrijk "redelijkerwijs buitenlandse inmenging is van de Labourpartij", en dat de campagne van Kamala Harris hiermee "illegale buitenlandse schenkingen" heeft geaccepteerd.