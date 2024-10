Rijnmond Het gele bord rechts moest bestuurders waarschuwen voor het uitrijverbod

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 11:16 Rotterdam wil duizenden herhaalboetes verscheuren en zet flitskast uit

De gemeente Rotterdam wil duizenden herhaalboetes kwijtschelden die mensen in de Tarwewijk het afgelopen jaar kregen opgelegd. De bewuste verkeerscamera is inmiddels uitgezet.

De flitspaal aan de Pleinweg werd vorig jaar december geïnstalleerd en had als doel om de luchtkwaliteit in de wijk te verbeteren. Tijdens de spits mocht niemand meer via de parallelbaan oversteken naar de weg. Dat stond aangegeven op borden, maar veel automobilisten en bewoners bleven gebruikmaken van de 'sluiproute'.

Sommige bewoners stelden dat er helemaal geen sprake was van een sluiproute; zij gebruiken de weg naar eigen zeggen om hun wijk uit te komen.

1,8 miljoen euro

In negen maanden tijd werden 15.000 boetes uitgeschreven, goed voor een bedrag van 1,8 miljoen euro, schrijft regionale omroep Rijnmond. Sommige bewoners kregen er tientallen. Ze waren naar eigen zeggen niet goed ingelicht over de maatregel tijdens de spits.

Een bewoner vertelde eerder aan de omroep dat hij twaalf verkeersboetes van 119 euro had ontvangen, in totaal een bedrag van 1428 euro. "Ik kreeg de eerste boete pas toen ik al vele overtredingen had begaan." Volgens hem viel het verkeersbord niet goed op.

Raadsvragen

De lokale SP-fractie stelde eerder raadsvragen over de flitspaal. Volgens de oppositiepartij raakten de vele boetes de inwoners van de wijk financieel hard. Na onderzoek geeft wethouder Lansink van Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit toe dat de informatievoorziening gebrekkig was. Zo hadden omwonenden geen brief gekregen over de flitspaal.

De wethouder is in gesprek met het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) om "iedere tweede en verdere boete te laten seponeren". Het gaat in totaal om 750.000 euro aan boetes. De eerste boete bij iedereen die is geflitst, blijft wel staan.

Hoewel de flitskast nu uitstaat, geldt het uitrijverbod tijdens de spits nog steeds.